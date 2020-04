Se cumplen 65 años de la leyenda del "Tubo" Gómez en el Clásico Tapatío de 1955 entre las Chivas de Guadalajara y Atlas

Jaime Gómez, legendario portero de las Chivas de Guadalajara, realizó tal día como hoy: 24 de abril, una audaz muestra del dominio rojiblanco en esa epoca al sentarse recostado de uno de sus postes a leer una revista en medio de un partido, pero no era cualquier encuentro, sino el Clásico Tapatío de 1955 frente a su rival de ciudad: Atlas y por tal motivo, este viernes se cumplen 65 años de haberse ganado su mítico mote de: "El Tubo", que lo inmortalizó en la historia del futbol mexicano.

Las redes sociales se han convertido en estos días de aislamiento voluntario, en una vía de escape y distracción para los aficionados al futbol durante esta cuarentena que desde el lunes 20 de abril es obligatoria en Jalisco, debido a la pandemia mundial que ha ocasionado una alerta sanitaria en la nación por el coronavirus o Covid-19 y así se han aprovechado para entretener a los tapatíos.

Gómez fue parte de la selección mexicana en el Mundial de 1970

Nos tenemos que remontar hasta el 24 de abril de 1955, hace exactamente 65 años, cuando ambas escuadras del estado de Jalisco se enfrentaban por la Copa Occidente, y en menos de 20 minutos de juego, los rojiblancos ya derrotaban 4-0 a los rojinegros.

24 de abril de 1955. Chivas - Atlas. El clásico de Guadalajara, México.



Jaime el "Tubo" Gómez, portero de Chivas, se sienta apoyado en el poste de su portería leyendo un libro, como motivo de burla hacia su rival. Chivas ganaba 4-0 al Atlas en el minuto 16.

El Rebaño Sagrado estuvo imparable en ese compromiso, y su portero en ese entonces: Jaime Gómez, estaba tan aburrido de no tener actividad, que no tuvo mejor idea que tomar una revista que le lanzaron de la tribuna, para sentarse en la cancha, apoyarse en el poste derecho de su arco y ponerse a leer "Pepín", una publicación muy famosa en esa epoca. La épica acción, obviamente, provocó el enojo de los aficionados de los Zorros que lo único que querían era entrar al campo a enfrentarlo. Mientras, en la cancha, ninguno de los protagonistas se enteró y el partido terminó con goleada de 5-0 en el marcador.

Gómez, quien tras ese partido se ganó el legendario mote de "El Tubo", recordó durante una entrevista antes de su fallecimiento el 4 de mayo de 2008, que "les estábamos dando un baile y ganábamos 4-0 desde el principio. En la tribuna alguien me hizo llegar una revista y me senté en uno de los postes a leer. Fue una burla, claro que le echaba un ojo al juego no lo descuidaba, pero no llegaban. El árbitro ni cuenta se dio".