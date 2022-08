El director técnico de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Cadena, viajó este jueves con su plantel de confianza a la ciudad de Aguascalientes para afrontar el partido del viernes frente al club Necaxa como una fecha clave y fundamental para su gestión en el banquillo rojiblanco, esto después del ultimátum que le dieron el martes en Verde Valle, por lo que medios y aficionados ya advierten del crédito mínimo con el que cuenta su ciclo en el redil.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, que entrena Cadena, cumplió este jueves con una sesión de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para concluir los prepararativos de su próximo compromiso: frente a los Rayos en el Estadio Victoria, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, todavía con la misión de cosechar su primera victoria del campeonato.

Las Chivas, que atraviesan una grave crisis de resultados en este semestre derivado de una intensa sequía goleadora y que ha cedido poco a poco, se encuentran en los últimos lugares de la tabla de posiciones, con apenas seis de los 24 puntos ya disputados en estas ocho jornadas y vienen de empatar 1-1 con Atlas en el Estadio Akron, en la más reciente edición del tradicional Clásico Tapatío.

Cadena, quien previo a la sesión de entrenamiento del martes compareció a una reunión clave con el alto mando en Verde Valle, parece tener los días contados en el redil. Una nota firmada por Barra Brava en El Universal refirió que "pese a que la directiva no se ha pronunciado públicamente al respecto, en el Guadalajara están que no los calienta ni el sol por todavía no ganar en el actual campeonato y ya sumar 10 partidos oficiales sin victoria, si se toma en cuenta la fase final del torneo anterior".

La publicación advierte que una derrota acabaría con el ciclo de Cadena (El Universal)

Guadalajara, con Cadena al mando, se encuentra muy cerca de igualar un desafortunado registro histórico del club, se trataría del peor arranque en un torneo corto, una racha adversa que data de hace más de 20 años y el viernes visita a Necaxa en Aguascalientes, tendrá la imperante misión de evitarlo como sea y ganar. Ante este panorama, la versión de Barra Brava tomaría fuerzas y es que advirtió que "es por eso que han sido muy claros (en directiva) con el estratega Ricardo Cadena: si mañana no le gana al Necaxa, su continuidad estaría en grave riesgo, ya que la presión aumentaría considerablemente y la posibilidad de meterse a la fase final cada vez sería menor. Eso sí, su sustituto podría estar en el propio club".

