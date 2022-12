¡Se pudo quedar en Chivas!: A Jesús Angulo le leyeron la cartilla pero no siguió las recomendaciones

El volante Jesús Angulo ya se despidió de la afición de las Chivas de Guadalajara el viernes pasado y aunque este miércoles sigue en la plantilla, es una realidad que su salida está cantada para que llegue Victor Guzmán a la Perla Tapatía en cualquier momento, pero la salida del sinaloense no se debe únicamente a un tema deportivo, sino a una situación que la dirigencia consideró como la evasión de algunas recomendaciones.

Cuando el Canelo arribó al Rebaño Sagrado en el 2019 se esperaba que su funcionamiento explotara al máximo, lo cual se ha dado a tal grado de que como rojiblanco ha alcanzado su mejor nivel llegando hasta la Selección Mexicana y fungiendo como un elemento clave en los pasados Juegos Olímpicos donde es uno de los ganadores de la medalla de bronce.

Y fue justamente en esa concentración para Tokio 2020 cuando el futbolista de Chivas empezó con las grabaciones en su canal de YouTube generando contenido que se fue posicionando de manera importante, hasta llegar a un podcast que trataba de publicar semanalmente o quincenalmente con entrevistas a varios elementos tapatíos, lo cual no siempre dejaba bien parada a la institución comandada por Amaury Vergara.

Diversos reportes han confirmado que no fue una sino varias las ocasiones en que Angulo fue recomendado de evitar este tipo de charlas o cambiarles el tono para que Guadalajara no saliera afectado, pues algunos futbolistas ventilaron situaciones íntimas como Fernando Beltrán cuando señaló que la casa club tenía cucarachas y algunos encontronazos con directivos y técnicos de los que no necesariamente se mencionaban los nombres. Esto fue siempre eludido por el Canelo y ahora que su contrato está por concluir decidieron enviarlo a León.

“Fueron varias veces que le recomendaron dedicarle menos al podcast, pero al ver los números, pues al Canelo se le hizo fácil seguir y siguió. Esto fue guardado por la directiva, que en la primera chance no dudó en hacer el movimiento. Ah, pero Canelo ya tiene su primera placa de YouTube, ahora a esperar su contenido desde la capital del zapato, el huarache y la sandalia”, fue parte de lo que publicó Toque Filtrado de Mediotiempo.

