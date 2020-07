"Será un gran partido para disfrutar y ganarlo": José Juan Vázquez analiza la segunda fecha ante Santos Laguna del Torneo Guard1anes 2020

José Juan Vázquez, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, fue una de las figuras en el empate sin goles con el club León en el debut y en su regreso al once inicial rojiblanco analizó la visita que dispensarán el domingo a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona, en el marco de la segunda jornada del Torneo de Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX y para el que reconoció "será un gran partido para disfrutar y ganarlo".

El volante defensivo del Rebaño Sagrado, de 32 años de edad, reconoció en una entrevista con Chivas TV que el parón "no es pretexto, ni mucho menos. Fue un tiempo muy largo, donde estamos parados en el torneo, creo que nos sirvió el (evento Copa) Por México, nos sirvió algo. Entonces, conforme va a avanzando creo que vamos a ir mejorando poco a poco, el equipo, las piezas, va a ir funcionando bastante bien. Se ha venido haciendo una buena pretemporada, se ha venido trabajando bastante bien. Estamos bien, lo importante es sumar y no perder. Siento que vamos hacia el mismo camino, mismos objetivos, vamos bien".

Los rojiblancos visitan el domingo a Santos Laguna (Chivas)

El "Gallito" Vázquez, durante la entrevista, aseveró que "hay que estar a tope, pues para eso nos estamos preparando siempre. Siempre que estás detrás, que no inicias, es importante estar al cien por ciento, trabajar un poco más que los que están jugando, porque uno nunca sabe cuando nos toca, entonces siempre es importante estar preparado dentro y fuera de cancha" y en cuanto a su regreso a la titularidad argumentó que "ya tenía algo de tiempo que no estaba los 90 minutos y gracias a Dios se me está presentando la oportunidad nuevamente y hay que aprovecharla al máximo, para eso hay que estar bien preparado y no hay como estar jugando y disfrutando. Agradecido por estos minutos que me han dado y sobre todo aprovecharlos al máximo".

El mediocampista rojiblanco, tras el debut en el Guard1anes 2020, señaló que "se pueden corregir muchísimas cosas, aunque sumando es mucho mejor que cuando pierdes. Entonces, hay muchas cosas que mejorar y conforme va avanzando los días, vamos a ir viendo, analizando los detalles y todos para corregir y estar en cada partido, mucho mejor" y sobre la visita a la Comarca Lagunera, analizó que "Santos tiene rato que no pierde en su casa, será bonito, será bonito ir y ganarles. Será un gran partido, para disfrutar y ganarlo, sobre todo de visita".

���� “Será un gran partido, para disfrutar y ganarlo, sobretodo de visita” , @GalloVazquezG ���� pic.twitter.com/yPPn9WAvi9 — CHIVAS (@Chivas) July 28, 2020

Vázquez reconoció que "cada partido hay que jugarlo como una final y todos lo sabemos, que no te puedes dormir ahorita, tanto ganándote un puesto como ir sumando en la tabla, entonces tenemos que sumar sí o sí, lo sabemos y lo tenemos muy claro" y recordó que "la gente de Chivas siempre es muy leal, lo que he visto, siempre es muy leal y eso te motiva, te da mucho ánimo para seguir mejorando, seguir trabajando y eso pues, se le agradece". Agregó que la clave será "seguir trabajando, eso es fundamental. El trabajo y obviamente, haciéndolo inteligentemente te da frutos".