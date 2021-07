Directiva de Chivas toma decisión que podría cambiar el destino en el Apertura 2021

La salida de José Juan Macías al futbol de España con el Getafe supondría que llegaría algún refuerzo a ocupar su lugar o al menos para complementar la diezmada delantera que presenta Chivas de Guadalajara para el Torneo Apertura 2021, sumado a las ausencias que tendrán para el inicio de la campaña con los cinco llamados a Selección Mexicana.

La mala noticia para la afición del Rebaño Sagrado es que no hay contemplada alguna opción de que un nuevo elemento se integre al plantel de Víctor Manuel Vucetich, a menos que de último momento se considere necesario, sin embargo la directiva planea que se le dé mayor oportunidad a los jóvenes de las fuerzas básicas que fueron llamados desde el inicio de la Pretemporada, según informó ESPN.

La situación se complica para el Club Guadalajara no sólo por la falta de elementos que cumplan con los requisitos para unirse al cuadro tapatío, sino también por la falta de recursos para sumar contrataciones a menos de tres semanas para que inicie una nueva temporada, donde la presión será a tope para el Rey Midas, quien a diferencia de los dos torneos anteriores, ahora tuvo injerencia en la conformación del plantel y esto aumenta su responabilidad en los resultados.

Los delanteros de Chivas para el Apertura 2021

Este martes 6 de julio el Rebaño Sagrado viajó a Estados Unidos para sus tres últimos duelos de preparación antes de que inicie el nuevo certamen, donde sus atacantes son César Huerta, Ángel Zaldívar, Oribe Peralta y Jesús Godínez, aunque el mejor anotador en la Pretemporada es Cristian Calderón, pese a que posición no es como atacante.

Alexis Vega y Uriel Antuna no verán acción al menos hasta la Jornada 4 del Apertura 2021. De los artilleros con los que contará Vucetich solo el “Chelo” Zaldívar marcó un gol la campaña anterior, los demás no registraron goles, en los casos de Oribe y Huerta, mientras que Jesús Godínez volvió después de su préstamo con León, donde no tuvo mucha participación, por ello luce desolador el panorama para Chivas.