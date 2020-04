Sin pretextos: Ricardo Peláez confía en la calidad y preparación de las Chivas de Guadalajara

Chivas �� se suma a otros equipos de la Liga MX ���� y hará un ajuste en los salarios para protejer a los trabajadores del club debido a la crisis generada por el coronavirus. . �� Amaury Vergara lo comunicó a través de un comunicado: “Me gustaría agradecer profundamente a jugadores, cuerpo técnico y directivos por sumar al bienestar del staff Chivas, al aceptar el esquema de sueldo diferido a partir del mes de abril”.

A post shared by Chivas Pasión (@chivaspasionok) on Apr 4, 2020 at 7:59am PDT