"Todos hemos quedado a deber": Peláez reacciona a la derrota

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara, cedió un tiempo para platicar con la prensa especializada la noche del sábado en la zona mixta del Estadio Universitario, después de la dura derrota 3-0 ante Tigres UANL y señaló que "todos hemos quedado a deber", además reconoció que es válido que también cuestionen su gestión.

El directivo del Rebaño Sagrado aseguró que "estamos con las maletas hechas, como se dice, los directivos, el cuerpo técnico, los jugadores también y todos somos responsables. Creo que los jugadores defienden a su técnico y defienden el proyecto en la cancha, dejando todo, esforzándose. El día que veamos que no se da eso, bueno, estaremos más preocupados. Insisto, me parece que es un tema más de funcionamiento, de adaptación de los que llegan con los que estaban. Veo un buen grupo, veo alegría, entusiasmo, compromiso en la cancha y eso me tiene optimista".

"Cabecita de oro", como apodan al ex delantero y actual dirigente, reveló a la prensa que "todos hemos quedado a deber, empezando por mi, en la medida que se me apoyó para tomar la decisión del cuerpo técnico, en la medida que elegimos junto con el cuerpo técnico a los refuerzos, porque así fue, no como dicen otros y hay que dar la cara, el equipo no está funcionando, simple y sencillamente y hay responsables, todos somos responsables y el máximo responsable como director deportivo, soy yo".

Peláez argumentó que "tenemos pocas derrotas: esta y una de la Copa de ida, pero no la podemos contar porque fue en una eliminatoria completa de ida y vuelta y en la pretemporada no perdimos, la última derrota creo que fue Tijuana en la temporada pasada. Hay carácter en la cancha y están dolidos los jugadores, esa es la realidad y eso es lo que me tiene tranquilo, porque los veo trabajar día a día, porque no despego del equipo, los escucho, platico con ellos, también el cuerpo técnico y estamos todos juntos en esto. A mi me van a cuestionar también y tienen todo el derecho del mundo, en el proyecto, a su vez con el cuerpo técnico".

