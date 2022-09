Uno de los peores fichajes de las Chivas de Gudalajara, durante la gestión del director deportivo Ricardo Peláez, afirmó este miércoles que reportará de vuelta en el redil para la pretemporada del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, después de un nuevo fracaso deportivo en el futbol mexicano y un reconocido periodista le recordó que fue desterrado.

El Rebaño Sagrado, con la llegada de Ricardo Peláez a las oficinas deportivas de Verde Valle en diciembre de 2019 hizo una contundente inversión inicial con la adquisición de hasta siete jugadores en ese mercado de pases para el Torneo Clausura 2020, que se canceló por la pandemia del Covid-19 o coronavirus, de los cuales, actualmente se mantienen solamente Jesús Ricardo Angulo y Cristian Calderón.

Chivas, desde esa inversión inicial, solamente ha fichado a Roberto Alvarado y lo hizo por uno de esas siete contrataciones de 2019: Uriel Antuna, quien terminó en Cruz Azul y más recientemente, para este Apertura 2022, sumó a Alan Mozo, Rubén Fernando González y Santiago Ormeño, este último de emergencia por la grave lesión de su estelar José Juan Macías.

Alan Mozo se unió al Guadalajara para este Apertura 2022 (Chivas)

El jugador que regresaría a Verde Valle en diciembre, arribó a Guadalajara en una polémica transferencia en combo, junto a dos estelares rojiblancos en la actualidad: Canelo Angulo y Chicote Calderón. De aquella, discutida negociación de Ricardo Peláez con Necaxa, también arribó al redil Alexis Peña, un futbolista que nunca encontró su lugar en Verde Valle. Es más, apenas disputó unos partidos con la categoría Sub-20 y no pudo ni siquiera debutar con el primer equipo en su pasantía por Guadalajara hasta que fue señalado como uno de los cómplices del grave acto de indisciplina que lideró Dieter Villalpando en noviembre de 2020.

José Juan Macías regresó en ese momento de su cesión en León (Chivas)

El reconocido periodista Ignacio Suárez, más conocido por su apodo del Fantasma, adelantó que: Hoy Alexis Peña de Necaxa afirmó que reportará con Chivas, porque tiene seis meses más de contrato. Qué alguien le recuerde al zaguero que Ricardo Peláez y Amaury Vergara dijeron muy claro que Peña, "Gallito" y "Chofis" "¡NO VOLVERÁN a jugar en Chivas por falta de valores" Bye. El columnista agregó a su publicación, el video de noviembre de 2020 en que los directivos rojiblancos sentenciaron al destierro a los cuatro indisciplinados y de los cuales, Javier Eduardo López fue el tercero en marcharse de forma definitiva al ser intercambiado a Pachuca por el delantero Santiago Ormeño.

El Fantasma, en su cuenta personal de Twitter, publicó también el video del central hidrocálido y refirió que "Aquí la declaración del jugador Alexis Peña, esta mañana diciendo que regresara a Chivas equipo que no lo quiere ni ver... ¿Amor tóxico?". El defensor reconoce que "he estado muy contento aquí todo este año, creo que se ha notado que he sido feliz, pero terminado el torneo se me acaba el préstamo y me quedan seis meses con Chivas y tendría que, como la persona responsable que soy, pues presentarme en Chivas para terminar mi contrato y después veo que es lo mejor para mi y decidir".

Así fue recibido Alexis Peña en Chivas y nunca debutó como rojiblanco (Chivas)

