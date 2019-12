Antuna ve a Chivas como "un trampolín para regresar a Europa"

Uriel Antuna, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, aseguró en una entrevista con la cadena internacional ESPN desde la pretemporada rojiblanca en Playa del Carmen que buscó el sueño europeo muy joven: a los 19 años, por lo que reconoce que este ciclo con los tapatíos es el trampolín ideal para volver al viejo continente.

El Rebaño Sagrado, que debutará el 11 de enero frente a FC Juárez en el Estadio Akron por el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, tiene en funciones a Ricardo Peláez como director deportivo para reestructurar la plantilla con ocho refuerzos: Antuna, José Antonio Madueña, José Juan Vázquez, JJ Macías, Cristian Calderón, Víctor Guzmán, Alexis Peña y Jesús Angulo, todos presentados e incorporados a la pretemporada en Cancún.

Antuna señaló que "me precipité en irme, no estaba preparado, me faltaban minutos, era un cambio radical y me costó adaptarme, aprender otro idioma, vivir solo, el clima, la ciudad. Hice las cosas bien, entraba de cambio y hacía las cosas bien. El entrenador tenía otros planes y se quedaron contentos conmigo" y argumentó que "haciendo las cosas bien, Chivas se escucha en todo el mundo, en muchos lugares del mundo y es un trampolín para regresar a Europa. Volver a Europa es algo que deseo".

El volante ofensivo, primer refuerzo anunciado por Ricardo Peláez, afirmó que "el reto de sacar a Chivas de donde está. Es un reto difícil, pero no imposible. Me gustan las cosas de competencia y a eso venimos, a sumar y sacar esto todos juntos. Mi objetivo principal es quedar campeón, jugar el máximo de los minutos posibles y ayudar a Chivas a regresar donde debe estar" y agregó que en su negociación con Ricardo Peláez "no llegué a hablar con él, pero su trayectoria es importante y me gustó cómo cerraron el torneo. yo estaba contento de venir. Cuando estaba en el Galaxy le habían dicho a mi técnico que Chivas se había acercado. Me dijeron cuando terminó el torneo y va por ahí que tenían un seguimiento".

