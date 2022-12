El flamante director técnico de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunović, recibió este miércoles una emotiva lluvia de elogios de parte de uno de sus maestros e inolvidable leyenda de la Selección Nacional de México en el Mundial de 1986 y lo hizo durante una entrevista por su participación en la más reciente edición de la cita en Qatar 2022.

El estatega serbio-hispano del Rebaño Sagrado lidera a la delegación rojiblanca en una gira de dos partidos por España, que comienza el jueves con una visita al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez de la comunidad madrileña y se completará el domingo frente al Athletic Club en el mítico Estadio de San Mamés en la ciudad de Bilbao.

Uno de los principales maestros que tuvo Veljko Paunović fue un recordado estratega serbio y pieza clave de la Selección de México en su Mundial de 1986, se trata de Bora Milutinovic, quien platicó durante un evento en la ciudad de Doha, relacionado a su cargo como asesor del Comité Organizador de la Copa del Mundo y entre tantos cosas fue consultado sobre su alumno y nuevo estratega de las Chivas, al que conoce muy bien.

Milutinovic conoce a Paunović de niño tras coincidir con su padre (Instagram)

Milutinovic, además de conocer a Veljko Paunović por su carrera como futbolista profesional, mantuvo una estrecha relación de amistad con su padre Blagoje al coincidir como jugadores en el legendario club Partizan de Belgrado. El asesor del comité organizador de Qatar 2022 refirió que "puedo contar mucho, somos de la misma escuela, jugué con su papá. Es un entrenador que tiene visión del futuro, la preparación que un entrenador debe tener la tiene y está listo para el reto. Desearle mucha suerte a él y a Fernando Hierro".

El exfutbolista y exentrenador de los Pumas de la UNAM, no solamente tuvo palabras de elogios para su coterráneo y flamante entrenador de las Chivas de Guadalajara, sino que hizo extensivos sus halagos para el director deportivo, del que aseguró que "(Fernando) Hierro es sumamente inteligente, y su experiencia no se debe de comparar con ninguno otro que conozca". El exseleccionador de México, en cuanto a Paunović, añadió que "puedo decir muchas cosas, pero él fue campeón del mundo con Serbia, eso es mucho decir, es una gran carta de presentación" y Bora argumentó finalmente que uno de sus pupilos, "tuvo el privilegio de salir de una escuela maravillosa, que es el Partizan de Belgrado, uno de los equipos importantes, para eso debes tener elementos, sino, no puedes salir de ahí, debes de estar preparado".

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!