Conferencia: Víctor Manuel Vucetich no quedó tranquilo ni satisfecho con el empate de Chivas vs Toluca

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de las Chivas de Guadalajara, reconoció la noche de este sábado tras el opaco empate 1-1 con el club Toluca en el Estadio Akron, que no quedó tranquilo ni satisfecho con el desempeño mostrado por su equipo en el campo y mucho conforme con el resultado obtenido en esta segunda jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX.

El experimentado entrenador del Club Deportivo Guadalajara, quien este sábado compareció a la videoconferencia de prensa tras el pacto con los Diablos Rojos en su estreno como anfitrión en el Gigante de Zapopan, no se mostró para nada conforme con los dos puntos coleccionados en este comienzo del campeonato que lo deja en la zona media de la clasificación general del Guard1anes 2021 tras dos fechas.

El "Rey Midas", como se conoce en el entorno del futbol mexicano a Vucetich, analizó que "el equipo intentó. El primer tiempo no fue como nosotros queríamos, sin embargo, corregimos un poco en la segunda parte, se hicieron algunos cambios que permitieron más entendimiento entre los jugadores y considero que con esto estuvimos a punto, nos faltó el gol. Hoy tuvimos varias oportunidades de goles, no supimos capitalizarlas y buscamos hacer algunos movimientos que pudieran dar algo distinto a lo que normalmente jugamos".

���� El gol de Jesús Molina y las mejores acciones del partido vs. Toluca están en el resumen.



���� pic.twitter.com/sKmTg8nAXj — CHIVAS (@Chivas) January 17, 2021

El técnico de las Chivas, durante su intervención, reconoció que "desde luego que un empate como el que tuvimos el día de hoy, con varias opciones de poder anotar, no te deja tranquilo. El equipo no jugó como nosotros hubiéramos querido, sin embargo, fue superior al equipo de Toluca". Añadió que pese a ello, "el ritmo fue bueno, metiendo a Toluca en su cancha, buscando ir solamente al contragolpe, esto a mi me da la tranquilidad, que el equipo empieza a retomar eso que mostró en el torneo pasado y el punto no es lo que quisiéramos, aunque el accionar mejora y eso para mi es bueno".

Concluye el encuentro ante Toluca en el @EstadioAkron. pic.twitter.com/ZLkXwyYgQT — CHIVAS (@Chivas) January 17, 2021

Vucetich, en relación al empate 1-1 con Toluca y tras las cuatro modificaciones que realizó a lo largo del segundo tiempo al ingresar a Isaac Brizuela, Jesús Angulo, Alan Eduardo Torres y Ángel Zaldívar, señaló que "sí, se hacen muchos movimientos hacia la ofensiva, buscando precisamente con mucha intensidad el gol y no se nos da esa oportunidad, tuvimos las opciones claras para poder irnos arriba. Considero que el esfuerzo, sobre todo en la segunda parte, fue muy bueno, pero dimos muchas libertades en el primer tiempo".