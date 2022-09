La Copa del Mundo de Qatar 2022 está cada vez más cerca, por lo que el tiempo se le está agotando al seleccionador nacional Gerardo Martino para definir el plantel con el que encarará esta justa, en donde uno de sus antecesores le sugirió que no sea Alexis Vega el encargado de suplir la baja de Jesús Manuel Corona por lesión.

A mediados de agosto, el Tecatito sufrió una lesión de rotura de peroné y ligamentos del tobillo, según indicó el Sevilla, por lo que se comenzaron a analizar las opciones para suplirlo en el Mundial, en donde múltiples expertos han coincidido en que el ideal para ocupar esa posición en el terreno de juego es el futbolista de Chivas.

Sin embargo, para Ricardo La Volpe, extimonel mundialista en Alemania 2006, Gru no es el jugador ideal para desempeñar la función que suele realizar Corona con el Tri, por lo que considera que la mejor opción sería Uriel Antuna por sus condiciones distintas a las de Vega.

"Veremos a Martino si pone esos wings o extremos que tengan el desequilibrio mano a mano. Vega no es Tecatito, más que como extremo es hacia adentro para su definición, pared o robo con el nueve, pero no un desequilibrio y tirar una pelota bien puesta al nueve o generar un buen centro a segundo palo. Para mí no tiene las características, las tiene mucho más Antuna", declaró el Bigotón a TUDN.

¿Cuáles jugadores de Chivas irían a Qatar?

Estamos a unas semanas de que se anuncie la lista final de 26 elementos que integrarán la comunidad mexicana, en donde todo apunta a que Alexis Vega tiene seguro su lugar en el avión; sin embargo, Roberto Alvarado y Fernando Beltrán son los otros que siguen tratando de convencer al Tata hasta el último momento.

