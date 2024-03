Los reportes de la prensa tapatía ya confirman hasta cuándo la directiva de las Chivas de Guadalajara aguantará a Fernando Gago en el banquillo. Esto, ante el peor de los escenarios posibles: perder los dos partidos de esta semana frente al América, tanto en Concachampions, como en Liga MX. El polémico David Faitelson alertó que “me temo lo peor” y el insider José María Garrido consideró que “parece cuestión de tiempo“.

Faitelson, ahora rostro de la cadena TUDN, fue cuestionado por el conductor del programa Línea de 4: André Marín. quien le refirió que “pinta para ser una semana negra en Guadalajara“. La respuesta del polémico comunicador no dejó espacio a la duda para el Rebaño Sagrado: “Sí, André. Me gustaría decir que no, pero lo veo muy difícil. Ahora, yo no sé si el América va a bajar un poco sus revoluciones, también. El miércoles no creo -bueno, no lo sé- que salga a aplastar a las Chivas“.

El polémico periodista se esperanzó al señalar que “creo que el Guadalajara va a encontrar, espero que encuentre la forma de competir. No ayuda el resultado de ayer (sábado) en su estadio contra el León (derrota 1-2). Partido de Liga, importante, para volver a la senda del triunfo, para tener cierta confianza. Veo un Chivas muy desmoralizado y me temo lo peor“.

David Faitelson reconoció previamente en el programa que un escenario aceptable para los tapatíos se centraría en una victoria en Liga MX. Chivas recibe el sábado 16 de marzo a las Águilas en el Estadio Akron, donde perdió 0-3 en los Octavos de Final de Ida de la Concachampions 2024. Aunque, un triunfo en ese Clásico Nacional de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2024 pudiera sostener la gestión del estratega argentino.

El exrostro de la cadena ESPN fue un poco más allá y ante el panorama adverso que se le avecina al Guadalajara, fue contundente. Alertó que “yo no creo que (Fernando) Gago llegue al lunes de la próxima semana“. Lo que puso en contexto el también comunicador André Marín al referir que “si pierde los tres Clásicos (Nacionales), va a haber cambio de técnico en Guadalajara“. El parón de la Fecha FIFA de marzo tras esta edición de la máxima rivalidad de la Liga MX sería el momento idóneo para el movimiento dirigencial.

Un pálpito con el que coincidió el reconocido insider de las Chivas: José María Garrido, reportero de Claro Sports, quien lo alertó en sus redes. Chema publicó en su cuenta persona de X una reflexión directa al predecir que: “En mi criterio -que puedo estar equivocado-, Fernando Gago está listo. Parece cuestión de tiempo…“. En varias respuestas a comentarios de sus seguidores, también afirmó que sería en caso de perder el Clásico Nacional del sábado, en el marco de la Jornada 12 del Clausura 2024.

André Marín, conductor del programa Línea de 4 en TUDN, le consultó a David Faitelson si: “¿Crees que mañana (lunes) tendría que salir Fernando Hierro a dar un discurso?“. Algo que ya debería haber ocurrido y por lo visto, no sucederá. El polémico comunicador alertó que “yo estoy esperando que Hierro de la cara. Entiendo muy bien que su postura como director deportivo, no es la de mostrarse demasiado y está bien, lo respeto. Pero tendría que hablar en un momento realmente importante“.

David Faitelson aseveró que “ya es ese momento. El aficionado de Chivas está herido, quedó muy golpeado de lo que pasó a media semana, le volvieron a golpear ahora con León. Creo que tiene que salir (Hierro a hablar)“.