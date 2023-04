Alexis Vega no quiso caer en conformismo, pero también es consciente que el tiempo le empieza a jugar en contra para cumplir con su máximo sueño que es jugar en Europa, ya que en unas recientes declaraciones confirmó que no ha recibido ninguna oferta formal de alguna escuadra del viejo continente, pero al mismo tiempo aseguró que no tiene ningún interés de salir de las Chivas de Guadalajara a una escuadra de la Liga MX.

El delantero del Rebaño Sagrado tenía la firme idea de ir a Europa una vez que terminara la Copa del Mundo de Qatar, luego de una buena actuación con la Selección Mexicana siendo uno de los elementos más desequilibrares a la ofensiva, pero esto no fue suficiente para que algún club pusiera sobre la mesa la cantidad que pide Amaury Vergara por sus servicios, a pesar de que siempre ha habido las facilidades suficientes para poder cruzar el Atlántico.

Al respecto, con el paso de los meses en este 2023 el Gru toma con mayor prudencia su situación, afirmando que nada lo presiona ni tampoco se siente frustrado por seguir en Chivas, ya que conoce perfectamente cuáles son las condiciones para que pueda irse, pero admitió que la edad es un aspecto que también empieza a jugarle en contra porque los equipos europeos buscan a jugadores jóvenes.

“No quiero cerrarme las puertas, pero ya tengo 25 años. Ya no estoy tan chico como cuando inicié, no sé si sea una razón por la que ya no se estén fijando en jugadores como la de mi edad. Yo lo dejo así, yo siento que, si un equipo me va a querer, va a llegar y va a pagar por mí; si es para mí ese sueño, va a llegar, si no es para mí, estoy super feliz en Chivas, estoy en un equipo muy cab…” , manifestó Vega en una entrevista con el canal de YouTube, Pláticas Aldiente.

Vega revela que no irá a ningún club de la Liga MX

Por el contrario, el Gru dejó muy claro que a pesar del ofrecimiento importante que le hicieron los Tigres de la UANL, su único objetivo es irse al viejo contiene o de lo contrario seguir con Guadalajara, donde tiene contrato hasta el 2024: “Si llega están las cláusulas, hablé con Amaury Vergara, todavía antes del Mundial de Qatar 2022 tuve una llamada con él. Me dijo que qué onda porque había visto lo de Tigres, que, si yo quería irme a jugar para allá. ‘Yo le dije, mi opción número uno es jugar en Europa. Si no es jugar en Europa, quédate tranquilo que yo me quedo en Chivas’”.

