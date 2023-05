Una nueva era comandada por Fernando Hierro en la dirección deportiva y Veljko Paunović en el banquillo tienen a las Chivas de Guadalajara con serias aspiraciones de lograr su campeonato número 13, pero antes de llegar a la Gran Final que disputarán con Tigres de la UANL, tuvieron que humillar al América que se quedó sin entrenador y ahora busca a uno de los ídolos rojiblancos, Matías Almeyda.

Para el Rebaño Sagrado estar muy cerca de conseguir el objetivo de proclamarse campeón tiene una satisfacción extra por haber llegado a la Final pasando por encima de sus acérrimos rivales, Atlas y Águilas, por lo cual no es cosa menor que ahora los capitalinos busquen emular la grandeza de los rojiblancos con el pastor que durante dos años y medio les dio cinco trofeos.

De acuerdo a información Rubén Rodríguez, los azulcremas están tras los pasos del Pelado como una de sus opciones para tomar el lugar que dejó vacante Fernando Ortiz la semana pasada y aunque no es la primera opción, se tiene contemplado entre la directiva para llegar al América, lo cual parece una negociación frustrada desde antes de que inicie, ya que alguna vez el propio Almeyda reveló que nunca le gustaría dirigir al principal adversario del equipo de sus amores.

“Diego Alonso fue palomeado, Aguirre fue palomeado, Gerardo Martino fue tachado…Jardine, no se quieren echar el volado y salió. Ojo, no es que sea, no es que lo vayan a contratar, salió el nombre de Matías Almeyda”, fue parte de lo que comentó el periodista en Fox Sports a lo que André Marín de inmediato le respondió: “Matías no va a dirigir al América nunca”.

Almeyda recientemente obtuvo el título de la Primera División de Grecia con el AEK de Atenas junto con el mexicano, Orbelín Pineda. Esto seguramente llamó la atención de la dirigencia azulcrema que conoce de sobra lo que hizo en Guadalajara y la capacidad que tiene para asumir el banquillo de un equipo grande. Mientras tanto, el Rebaño se prepara para encarar la Final de Ida ante los felinos este jueves por la noche en el Volcán.