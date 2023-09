Jair Pereira y Camilo Romero, exfiguras de las Chivas de Guadalajara, ofrecieron esta semana sus pronósticos para el venidero Clásico Nacional. Los rojiblancos enfrentan al club América en el Estadio Azteca, para protagonizar una nueva edición de la máxima rivalidad del futbol mexicano.

Los recordados elementos del Rebaño Sagrado participaron el lunes como invitados del Foro de Leyendas, desde las instalaciones del Estadio Akron. Pereira y Romero dieron su pronóstico del resultado para el Clásico de México de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

El siguiente compromiso de Chivas en el calendario será el sábado 16 de septiembre. Los rojiblancos visitan al club América en el Coloso de Santa Ursula. Una nueva edición del legendario Clásico Nacional que tiene pactado su inicio en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

El pronóstico de Jair Pereira para el Clásico Nacional

Jair Pereira, inolvidable defensor de Chivas, señaló que “este tipo de partidos son semanas diferentes, en las que te preparas al máximo. Donde la mentalidad que tienes no es si perdiste el partido pasado, es contra qué me voy a enfrentar, cómo me voy a plantear“. Advirtió el excapitán rojiblanco: “De que manera va a salir Pauno con su equipo. Si va a ser un equipo ofensivo, si va a salir a jugar a contra golpe, la verdad, eso no lo sabemos hasta que lo veamos planteado. Pero, sin lugar a duda, va a ser un partido de mucha disputa“. Añadió que “los jugadores, que salgan a romperse la m@dre. Yo creo que van a ser ellos los que se van a llevar el partido“.

Camilo Romero pronosticó el resultado del Clásico de México

El legendario Chavalón fue más específico en su pronóstico y afirmó que “me gustaría que ganara Guadalajara. Pero es un partido muy parejo, donde el América viene de menos a más, Chivas tuvo un bajón después que perdió el invicto. Pero, por lo que se vio en el partido pasado que gana Chivas allá y por la euforia de la gente allá en el Azteca, creo que Guadalajara puede ganar uno a cero“.