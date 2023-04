Para el Club Guadalajara hay muchas posibilidades de que asegure su participación en la Liguilla sin tener que pasar por el Repechaje, sobretodo porque esta noche se mide al peor equipo del Torneo Clausura 2023 como lo es Mazatlán que apenas tiene una victoria en lo que va de la campaña, con lo cual la obligación es que los rojiblancos obtengan los tres puntos.

La mala noticia es que la noche del viernes Juárez no pudo sacarle ni un empate al América que es el segundo lugar general, afectando los intereses del Rebaño Sagrado que tenía la esperanza de que el acérrimo rival perdiera algunos puntos en el Benito Juárez para que con una victoria frente a los sinaloenses escalaran hasta la segunda plaza de la clasificación general, ya que ambas escuadras llegaron con los mismos 31 puntos al inicio de esta Jornada 17.

A Chivas le bastaría un empate ante los Cañoneros para amarrar su lugar al menos como cuarto lugar general, ya que Toluca cuenta con 29 unidades y si derrota al eliminado Necaxa podría superar a los dirigidos por Veljko Paunović, por ello el triunfo sería la clave para que nadie los mueva de ese tercer lugar que ostentan y quedarían a la espera de su siguiente rival en los Cuartos de Final.

Por otro lado, el escenario que ningún chivahermano desea vivir, pero que no se debe descartar es que si los rojiblancos llegaran a perder tendrían que esperar que los Diablos Rojos caigan frente a los Rayos o empaten para no desprenderse del tercer lugar, pero también necesitarían que Pachuca no gane en su partido contra Querétaro, de lo contrario podría caer hasta la quinta plaza, si es que estos dos equipos ganan y los tapatíos sufren un descalabro.

POS EQUIPO PJ PTS 1 MONTERREY MONTERREY 16 37 2 AMÉRICA AMÉRICA 17 34 3 GUADALAJARA GUADALAJARA 16 31 4 TOLUCA TOLUCA 16 29 5 PACHUCA PACHUCA 16 28 6 LEÓN LEÓN 16 27 7 TIGRES UANL TIGRES 16 25 8 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 16 21 9 ATLAS ATLAS 16 20 10 QUERÉTARO QUERÉTARO 16 20 11 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 16 19 12 PUMAS UNAM PUMAS 16 18 13 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 16 18 14 PUEBLA PUEBLA 16 17 15 TIJUANA TIJUANA 16 16 16 JUÁREZ JUÁREZ 17 15 17 NECAXA NECAXA 16 14 18 MAZATLÁN MAZATLÁN 16 7

Chivas vs Mazatlán: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO partido de la Fecha 17?

El Guadalajara cerrará su participación en la fase regular del Clausura 2023 el próximo sábado 29 de abril del 2023 en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México. La transmisión correrá a cargo del sistema de paga Izzi en sus canal Afizzionados. Te recodamos que también en Rebaño Pasión te llevaremos todos los detalles.

