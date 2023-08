En el Estadio Akron, Chivas logró quedarse con una gran victoria por la jornada cinco del Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, mientras el Guadalajara enfrentaba a Xolos, surgió la información del supuesto interés de un club de la Liga MX por Isaac Brizuela.

Sin duda este encuentro ha sido clave debido a que el Rojiblanco venía de caer por la Leagues Cup 2023. A esto se le sumaba los rumores en relación a la inminente salida del Cone del equipo debido a que no lo iban a tener en cuenta en el equipo.

Por otra parte, en las últimas horas surgió la información de que un club de la Liga MX estaría detrás del extremo de Chivas. Según lo informado por Chema Garrido, en plena transmisión del partido en Claro Sport, el Club Querétaro se interesó por el atacante del Rebaño Sagrado.

Cabe destacar que en conferencia de prensa Veljko Paunovic afirmó que él y su cuerpo técnico lo consideran dentro del equipo. “No quiero que se vaya el Cone. Si esa es la cuestión nosotros contamos con el Cone, que suba su nivel y que gane. Por mi parte no queremos que se vaya. No se armen una película. Ahora, si él toma las valijas y se va no puedo hacer nada. Pero no es el caso”.

¿Qué sigue para Chivas en el Apertura 2023?

Luego de lograr su victoria contra Tijuana, Chivas vuelve a ver acción el próximo sábado por la jornada seis del Apertura 2023 de la Liga MX. Será ante Santos Laguna a las 21:05 en el Estadio Corona.