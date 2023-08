Chivas volvió a ganar en el Apertura 2023 de la Liga MX luego de superar por 1-0 ante Tijuana. Por otro lado, tras el juego contra Xolos, Veljko Paunovic se refirió al futuro del Cone Brizuela con una contundente respuesta.

Previo al regreso del Guadalajara ante FC Juárez, el serbio español sorprendió a propios y extraños con su convocatoria debido a que dejó fuera del partido a Brizuela. A pesar de esto, el club informó el jueves que se debía a un decisión del cuerpo técnico, mientras que horas más tardes Fernando Esquivel dijo que no entraba en los planes.

Por otro lado, tras el partido ante Tijuana, Veljko Paunovic fue consutlado sobre el futuro del Cone Brizuela y realizó una tajante respuesta. “No hay ningún problema con el Cone. Tenemos que tomar decisiones con los convocados. Están muy igualados (en nivel los jugadores). Buscamos oprtimizar esto”, expresó timonel Rojiblanco.

Y agregó: “No quiero que se vaya el Cone. Si esa es la cuestión nosotros contamos con el Cone, que suba su nivel y que gane. Por mi parte no queremos que se vaya. No se armen una película. Ahora, si él toma las valijas y se va no puedo hacer nada. Pero no es el caso”.

¿Hubo interés por el Cone Brizuela desde la Liga MX?

En plena transmisión del partido, José María Garrido informó en Claro Sport que ante los rumores de la salida del club varios clubs se interesaron por el Cone Brizuela y uno de ellos sería los Gallos Blancos de Querétaro.