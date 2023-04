¡Atención Chivas!: Lo que vale Rodolfo Cota al momento no se compara con Carlos Acevedo

En el Club Guadalajara el tema de la portería es uno de los que más preocupan no solo a la dirigencia sino a la afición que no ve a Miguel Jiménez como el hombre que otorgue seguridad bajo los tres postes, por ello el nombre del portero de Santos Laguna, Carlos Acevedo ha sonado con fuerza en los días recientes, no obstante, desde la dirigencia de Torreón consideran que la única manera de negociar es recibiendo lo que piden por el portero.

La irregularidad del Wacho es una situación que pone en jaque al director deportivo, Fernando Hierro y al técnico Veljko Paunović, quienes siguen analizando el futuro del guardameta titular rojiblanco a pesar de que en varios duelos ha sido el héroe con clavados espectaculares, aunque en otros también ha tenido mucho que ver para los resultados adversos.

En este sentido, Acevedo entra a escena como uno de los porteros mexicanos del momento, convocado a Selección Mexicana y titular indiscutible con los laguneros, pero la mala noticia para Chivas es el alto costo de su carta, ya que reportes de Azteca Deportes informan que la directiva comandada por Alejandro Irarragorri no están dispuestos a soltarlo por menos de nueve millones de dólares, aunque en el portal Transfermarkt está valuado en cinco millones de euros.

Rodolfo Cota vale cinco veces menos que Acevedo

Por otro lado, el sueño de muchos seguidores de Guadalajara es volver a tener en sus filas a Rodolfo Cota, el arquero que nunca se quiso ir de la Perla Tapatía, pero que el precio que le puso Grupo Pachuca en su momento fue imposible de pagar para Amaury Vergara. Pero ahora la situación ha cambiado de manera radical, pues el oriundo de Mazatlán, Sinaloa está tasado en poco más de un millón de euros, es decir, al menos cinco veces menos de lo que cuesta el elemento de Santos.

Cota está muy bien identificado con los colores tapatíos y meses después de su partida a León algunos mensajes misteriosos en Twitter demostraron que le gustaría regresar al Rebaño. El cariño y respeto que le han otorgado los fanáticos ha sido bien retribuido por el seleccionado nacional, quien también ha reconocido su amor por la institución y no luce nada descabellado que sea opción para volver al equipo que lo llevó a la cumbre de su carrera.

