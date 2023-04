El técnico de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunović había encontrado una regularidad en los resultados y el funcionamiento que hacía pensar en que iban por el camino correcto, incluso para pelear por el superliderato del Torneo Clausura 2023, pero una seguidilla de juegos sin ganar que se dieron en los partidos más esperados por la afición como lo fueron los Clásicos, han puesto en jaque las aspiraciones del serbio de cara a la Liguilla.

El Rebaño Sagrado se encuentra en el sexto lugar de la competencia con 22 unidades, luego de seis triunfos, cuatro empates y tres descalabros, con muchas posibilidades de meterse a la Fiesta Grande de manera directa, lo cual en el papel no es el principal problema para Paunović, sino lo que pueda ocurrir en la Liguilla porque la historia no le pinta bien a los entrenadores que no ganan los juegos por el orgullo.

Hay una estadística en la que debería poner especial atención el estratega de Chivas, ya que los últimos técnicos que no ganaron en el Clásico Nacional como en el Clásico Tapatío, tampoco pudieron avanzar más allá de los Cuartos de Final, pues los casos más recientes son los de Ricardo Cadena y Marcelo Leaño, ambos nunca pudieron vencer al América y al Atlas, con ello tampoco consiguieron avanzar de la primera ronda en la eliminación directa.

Si nos vamos más atrás, técnicos como el argentino Óscar Rugerri en el Invierno del 2001 no pudo con América en la campaña regular al empatar 1-1 y tampoco con los zorros, donde perdió 2-0, y por ende fue eliminado en Cuartos, lo mismo le sucedió a Benjamín Galindo en el 2004, cayó con los rojinegros e igualó con las Águilas.

El caso más extraño es el de Juan Carlos Ortega, quien sí pudo vencer al Americen en el 2013, 2-0 y empató 1-1 con los zorros, pero estos resultados no fueron suficientes para avanzar a la Liguilla, por lo que su fracaso fue todavía mayor, poniendo en evidencia el mal momento que se vivía en ese entonces. Ahora Paunović no venció a ninguno de los acérrimos rivales y su futuro de cara a la Fiesta Grande no luce halagador porque el Rebaño parece venir a la baja.

