Chivas de Guadalajara inició esta nueva semana con la preparación de la parte final del calendario tras salir de los clásicos del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más destacadas en el entorno rojiblanco para hoy.

El Rebaño Sagrado, encabezado por el director técnico Veljko Paunovic, trabajará esta semana en las instalaciones de Verde Valle, para afinar todos los detalles de la convocatoria para su próxima presentación: frente a Necaxa en el Estado Akron, donde buscará un triunfo que los haga seguir en la pelea por un boleto directo a la Liguilla.

JJ Macías reaparece, tras el accidente

El delantero José Juan Macias no ha pasado por su mejor momento en los meses recientes debido a que sufrió una segunda operación en la rodilla derecha en menos de un año y mientras hace sus trabajos de rehabilitación, sufrió un accidente automovilístico muy aparatoso que dejó su carro en malas condiciones, pero por fortuna salió por su propio pie. Sin embargo, no había reaparecido hasta el jueves anterior cuando subió una imagen en su cuenta de Instagram junto a su perro, dejando claro que está en perfectas condiciones de salud.

Macías estará fuera de acción hasta octubre. Foto: Instagram

Hugo González alza la mano para Chivas

El portero de Necaxa confesó que ha habido interés de Guadalajara en el pasado y por alguna razón Monterrey no ha aceptado los ofrecimientos, pero confía en que en el futuro el cambio de directiva le abra nuevas oportunidades: “Ya lo he hecho muchas, ya lo he intentado muchas veces y no lo hemos logrado, Monterrey es un equipo complicado porque no suele vender tan fácil. Ahora que entró una directiva nueva habrá opción de otra vez analizar y pensar qué podemos hacer”.

González será rival de Chivas este sábado. (Foto: Alvaro Avila/JAM MEDIA)

Peligra la Liguilla del Rebaño con Paunovic

El técnico de Guadalajara no ha tenido números positivos en los Clásicos de este Torneo Clausura 2023, pues cayó con América 4-2 y empató con Atlas 3-3, lo cual no es un buen aliciente de cara a Liguilla, debido a que los últimos estrategas que no pudieron ganar en los duelos más importantes de la campaña regular, tampoco fueron más allá de los Cuartos de Final, con lo cual peligran las aspiraciones de Veljko Paunović en esta campaña: Óscar Ruggeri, Benjamín Galindo, Juan Carlos Ortega, Marcelo Leaño y Ricardo Cadena, vivieron la misma situación.

Paunovic suma seis triunfos con Chivas.(Foto: Alfredo Lopez/JAM MEDIA)

