Chivas debutó en el Clausura 2024 de la Liga MX luego de haber empatado 1-1 contra Santos Laguna. Por otra parte, José Juan Macías falló varias oportunidades de gol, por lo que Fernando Gago le dejó un claro mensaje luego de su partido.

El Rebaño Sagrado jugó un gran partido luego de haber rescatado un empate luego de haber merecido algo más contra los Guerreros. A pesar de esto, el Guadalajara no cambió su forma de jugar y siguió apostando por ese camino para lograr encontrar el empate ante los Laguneros.

Por otra parte, quien regresó a la Liga MX fue José Juan Macías quien tuvo cuatro oportunidades claras para marcar. Sin embargo, por su falta de puntería, por un defensa de Santos Laguna o por culpa de Carlos Acevedo, el atacante no pudo lograr anotar su primer gol del campeonato.

Por otro lado, en conferencia de prensa, Fernando Gago fue consultado sobre el partido de JJ y el argentino fue claro sobre cuál es antídoto para solucionar su falta de puntería. “Tiene que jugar. No hay otra solución”, comentó.

Y agregó: “El jugador necesita jugar, necesita entrenar. Hizo una gran pretemporada, se ganó el lugar para jugar. No importa si no fue con gol. Hay que seguir trabajando y nos va a dar ese juego dentro del área, como Armando (González), como Ronaldo (Cisneros). Cualquiera al que le toque jugar. Vuelvo a repetir, la alineación se la ganan en la semana”.

Fernando Gago dejó mensaje a Chivas

Por otro lado, Fernando Gago destacó el partido que se llevó adelante, pero afirmó que sus formas no se negocian. “Tuvimos cuatro o cinco situaciones claras y convirtieron ellos. Pero no hay que cambiar las formas y jugar así. El equipo se siente cómodo y va a tener buenos resultados. Quiero ganar y queremos tratar de competir hasta el final en el campeonato. Lo importante es que el equipo se sobrepuso. Tuvo la entereza de además del cansancio, de seguir pensando, seguir buscando situaciones de gol y tener dos oportunidades de gol”, expresó.

Fernando Gago dijo qué no le gustó de su Chivas

Por otro lado, el argentino habló de los aspecto a mejorar en su equipo tras el empate contra Santos. “En el gol hubo tres conceptos que no son lo que habíamos trabajado. Fue muy rápido. Una pérdida interna. Llegamos con gente para defender, pero no marcamos en el área una situación de juego que el delantero de ellos se iba de la jugada y es ahí donde entró. Hay un montón de cosas para corregir, pero fueron más las cosas que me gustaron que las que no”, cerró Fernando Gago.