Fernando Gago, entrenador de las Chivas de Guadalajara, debutó el sábado con un angustioso empate 1-1 con Santos Laguna en el Estadio Akron. El timonel argentino tras el partido de la Jornada 1 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX se refirió a los inminentes refuerzos de su plantilla. Y en particular, le dejó un recado a Cade Cowell, quien presenció el duelo desde un palco del inmueble zapopano y causó revuelo en la afición.

El nuevo Pastor del Rebaño Sagrado presentó su primera alineación y generó sentimientos encontrados en la afición tapatía. Esto, debido a la presencia del lateral Jesús Sánchez y del atacante Pável Pérez, muy cuestionados por los chivhermanos. Los mismos que celebraron la ausencia en la convocatoria del portero Miguel Jiménez y la titularidad de Raúl Rangel.

Gago en la formación inicial que presentó el sábado debutó al lateral izquierdo Mateo Chávez, hijo del legendario Tilón. En la segunda parte, completó su gesta al hacer lo propio con Gael García (80′) y Armando González (85′). Chávez y García de apenas 19 años de edad, mientras que el Goleador Otaku tiene 20. Así, estrenó a la misma cantidad de juveniles que tuvo Veljko Paunovic en el pasado Apertura 2023.

Guadalajara logró la agónica igualdad 1-1 con Santos Laguna en el Estadio Akron, gracias al gol de Erick Gutiérrez (90+9′). Guti conectó un segundo cabezazo en el área rival para estremecer la red y sellar un merecido empate para los tapatíos. Los rojiblancos sufrieron la anulación del tanto de Gael García (90+5′). El colombiano Harold Preciado (65′) anotó por los Guerreros. Esto, después de errar un penal (50′).

El recado que Fernando Gago le envió a Cade Cowell

El director técnico de las Chivas, en su debut también en conferencia de prensa tras el empate, fue consultado sobre las inminentes contrataciones. Gago reconoció que “con el tema de los refuerzos, hasta que no entrenen conmigo, no lo puedo hablar, no lo puedo decir. Sí que sé que van a hacerse estudios. El día lunes o martes ya inician a entrenar con nosotros“. Así adelantó que tanto Chicharito Hernández como Cade Cowell reportarán esta próxima semana a los trabajo del primer equipo en Verde Valle.

El timonel del Guadalajara, en el caso particular del mexicano-estadounidense de apenas 20 años de edad, le dejó un recado. Esto, al señalar que “con Cowell sí, recién lo saludé. Pero como dije recién: a partir del día lunes, ya veremos en el día a día, en dónde más cómodo me sienta para hablar con él“.

El canterano de San Jose Earthquakes, que debutó con Matías Almeyda en el banquillo californiano, estuvo presente el sábado en un palco del Estadio Akron. Desde dónde causó furor entre los aficionados que asistieron al inmueble zapopano, que buscaron como fuese una firma o una foto del joven refuerzo.

Fernando Gago es el tercer técnico más joven en Chivas

Fernando Gago, con 37 años de edad (nació el 10 de abril de 1986), se convirtió el sábado en el tercer técnico más joven en la historia del Guadalajara. Esto, detrás de dos mexicanos que tuvieron un muy breve periodo en el banquillo rojiblanco. Se trata de Marcelo Michel Leaño, quien asumió el mando en el Clausura 2022 con apenas 35 años (14 de febrero de 1987). Y de Daniel Guzmán, que emergió en el Apertura 2002, con 36 años (31 de diciembre de 1965).

La joven plantilla de Chivas para el Clausura 2024

El cuerpo técnico de Gago gestiona un plantel repleto de jóvenes figuras. Una novel nómina que incorporó a José Castillo (22) y cuenta con Gilberto García (23), Leonardo Sepúlveda (22) y Jesús Brigido (22). Además, del estelar Jesús Orozco Chiquete (21), Dylan Guajardo (21), Armando González (20) y Raúl Martínez (20). Así como: Enrique Ledesma (19), Gael García (19), Mateo Chávez (19) y Yael Padilla (18). Un grupo de canteranos estelares al que se suma ahora Cade Cowell (20). Sepúlveda, Guajardo y Ledesma son los únicos que todavía no debutan en Liga MX.