Chivas en problemas: No puede acomodar a cuatro jugadores que no entran en planes de Gago

Para el director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Fernando Hierro no ha sido sencillo lidiar con el mercado de pases no solo con las intenciones de adquirir nuevos jugadores, también por sus deseos de desprenderse de algunos que no entran en planes del cuerpo técnico encabezado por Fernando Gago.

La mayoría de estos elementos fueron aceptados por Veljko Paunović durante su proceso en el 2023, pero con la llegada del entrenador argentino muchas cosas han cambiado o al menos eso es lo que intenta, pues observando a las posibilidades con las que cuenta ha optado por dejar fuera de su proyecto a cuatro jugadores.

La intención de Gago es conformar una plantilla nutrida por jugadores jóvenes que logren dar ese salto de calidad que tanta falta le hace Chivas, pues con el regreso de José Juan Macías el ataque se ha fortalecido de manera importante y Ricardo Marín fue el mejor anotador de la campaña pasada, por lo cual todo apunta a que Ángel Zaldívar sería una tercera opción para mantenerse peleando por un lugar.

En este sentido, Hierro desea acomodar a cuatro futbolistas fuera de la Perla Tapatía, uno de ellos es Ronaldo Cisneros, quien parecía haberse ganado un lugar en la plantilla con Paunovic, incluso de cambio resultó en algunas oportunidades un buena opción, pero tal parece que a Gago no le llenó el ojo.

Sufre Chivas por no poder acomodar a cuatro futbolistas

De acuerdo a reportes del periodista David Medrano, Guadalajara no encuentra destino para Ronaldo Cisneros, Eduardo Torres, Daniel Ríos y Santiago Ormeño, éste último reportó con los tapatíos después de su paso por Juárez FC durante todo el año, pero no hicieron válida la opción de compra.

Ríos nunca pudo ganarse un lugar en Chivas. (Foto: Jaime Lopez/JAM MEDIA)

“Ronaldo Cisneros, Daniel Ríos, Eduardo Torres y Santiago Ormeño son jugadores que tienen contrato vigente con Chivas, pero no entran en los planes de Fernando Gago, por ello desde hace un par de semanas les buscan acomodo en otro club. Los rojiblancos ya sondean también el mercado de la MLS, en el que a Cisneros y a Ríos les fue bien para saber si algún club está interesado en ellos”, fue parte de lo que publicó en el diario Récord.

Chivas solo ha contratado a José Castillo

Por el momento no se vislumbran más fichajes en Chivas para el 2024, ya que solamente José Castillo ha sido anunciado como refuerzo, mientras que los juveniles Edgar Gutiérrez y Antonio Herrera no fueron presentados de manera pública, por lo que se espera que jueguen con Tapatío en la Liga de Expansión.