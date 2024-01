José Castillo, nuevo defensor de las Chivas de Guadalajara, no pudo ocultar su emoción al ser consultado por el regreso de Chicharito Hernández. El ejemplar canterano rojiblanco despierta admiración en los más jóvenes exponentes del futbol mexicano y el zaguero es uno de ellos. No dudó, además, en su sueño de alzar un título junto al máximo goleador histórico de Selección México.

El Rebaño Sagrado, hasta la fecha, sólo ha presentado al promisorio defensor Castillo como refuerzo para el Torneo Clausura 2024. Un mercado rojiblanco que se completará con las contrataciones de Cade Cowell y el anhelado regreso de Javier Hernández Balcázar. Fichajes que serán oficializados por la institución tapatía en cuestión de horas, para cerrar con broche de oro esta ventana de transferencias de la Liga MX.

José Castillo (22), proveniente de Pachuca, se sumó a una joven nómina de Chivas que cuenta con Gilberto García (23), Leonardo Sepúlveda (22) y Jesús Brigido (22). Además, del estelar Jesús Orozco Chiquete (21), Dylan Guajardo (21), Armando González (20) y Raúl Martínez (20). Así como: Enrique Ledesma (19), Gael García (19), Mateo Chávez (19) y Yael Padilla (18). Grupo de canteranos promovidos al que se sumará Cade Cowell (20).

El primer partido del Guadalajara en el calendario del Clausura 2024 será el sábado 13 de enero. Los tapatíos se enfrentan con Santos Laguna en el Estadio Akron, que se presentará a reventar en el marco de la Jornada 1 del torneo. Un duelo que tras la confirmación de la Liga MX tiene pactado su inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El polivalente zaguero espera estrenarse en la alineación del cuerpo técnico de Fernando Gago.

Los rojiblancos debutan este sábado frente a Santos Laguna en el Estadio Akron (Chivas)

José Castillo se ilusiona con la vuelta de Chicharito a Chivas

José Castillo, durante una extensa entrevista con Claro Sports desde Verde Valle, no ocultó su emoción por la posibilidad de compartir con Chicharito. El regreso del hijo pródigo a Guadalajara va encaminada y será cuestión de horas para que se concrete. La idea de jugar junto a un ícono del fútbol mexicano es un sueño que ilusiona y emociona al más reciente refuerzo rojiblanco.

El polivalente defensor de Chivas afirmó a Claro Sports que “siendo honesto. La verdad es que nunca me imaginé poder tener la posibilidad de en algún momento compartir el vestidor con él (Chicharito). Pero por supuesto, claro que encantado de la vida poder compartir con él muchas cosas. Definitivamente, sería algo que aportaría muchísimo a mi carrera“.

Castillo añadió, desde Verde Valle, que “a qué jugador no le va a hacer ilusión el poder compartir cancha y vestidor con un emblemático, no solo de esta institución, sino del futbol mexicano. Es un estandarte desde cualquier punto de vista. Y sí, claro, me haría muchísima ilusión que en el supuesto que llegue. Por supuesto, que vendría muy bien su llegada“.

El recuerdo de José Castillo con Chicharito

El promisorio defensor del Guadalajara le reveló a Claro Sports, que “yo creo que los recuerdos más latentes que tengo de él, son precisamente cuando jugó en el Real Madrid. Porque al final de cuentas no poníamos en proporción realmente lo que estaba haciendo. Que él tuviera la oportunidad de competir y de medirse con jugadores diariamente como Cristiano Ronaldo, solamente por nombrar alguno. Definitivamente refuerza más el hecho que absolutamente durante toda su carrera ha dignificado al futbolista mexicano“. Advirtió Castillo que “al final, yo siempre le he tenido una admiración que va más allá del tema futbolístico. Para mi siempre ha sido una persona admirable. Entonces, sí estaría obviamente ilusionado en el caso de que pudiera llegar“.

El sueño de José Castillo con Chicharito en Chivas

José Castillo, durante un clip de la entrevista que ofreció a Karina Herrera para la cadena TUDN, reveló su sueño en Chivas con Hernández Balcázar. Ante la consulta reconoció que “sí, por supuesto, que me vería levantando un título con él (Chicharito)“. Aseguró que “él ha hecho todo lo que ha englobado (una gran carrera). Lo que se ha hablado de la posibilidad de venir de él, por supuesto que para nosotros, todos los que estamos aquí en el plantel supondría una gran motivación“.

Castillo reiteró a TUDN que “a qué jugador no le gustaría compartir vestidor y cancha con un jugador tan emblemático para esta institución. Pero no solo para esta institución, sino para el futbol mexicano. Es un emblema y siempre lo ha sido. Entonces sí, por supuesto que generaría mucha expectativa y mucha ilusión el hecho de que llegue“.