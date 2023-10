Chivas: ¿La oportunidad de Cristian Calderón para redimirse en el Guadalajara vs Querétaro?

Después de lo que parecía un nuevo punto de inflexión para el Guadalajara durante el Apertura 2023 en el que obtuvieron dos victorias consecutivas en las que parecían dar señales de vida, el equipo de Veljko Paunović contra el Club Tigres, que los goleó por marcador de 4-0 y nuevamente ha puesto en dudas sobre este equipo, que se ha llevado severas críticas.

Si bien todos fueron señalados en este partido, un puesto en particular ha vuelto a ser objeto de debate como es el lateral izquierdo, que hasta hace poco era el lugar de Cristian ‘Chicote’ Calderón, no obstante, una indisciplina del ex de Necaxa hizo que perdiera su puesto y a su vez, pusiera en duda la renovación del nayarita.

Por todo este tema, primero Veljko Paunović confió en Gilberto Orozco Chiquete para ocupar su lugar, sin embargo, este cayó lesionado contra el Club Puebla, obligando a un nuevo cambio, que ahora fue el turno de Alejandro Mayorga para ocupar la posición de lateral izquierdo, y el canterano del Rebaño no dejó satisfechos a ningún aficionado.

Esta posición se encuentra huérfana de un nombre fuerte que se haga cargo de ella, pero puede ser que el propio director técnico serbio nos haya dado una pista de lo que podría hacer en su próximo partido, para que sea el escenario de la redención para el jugador que fue abucheado por su propia afición cuando ingresó de cambio en el lugar de Alejandro Mayorga.

La oportunidad de Cristian Calderón para reconciliarse con la afición del Guadalajara

Cristian Calderón celebrando un gol de Chivas (Imago 7)

Una de las imágenes más aparatosas del Chivas vs. Tigres fue como al propio Alejandro Mayorga se le doblaba uno de sus tobillos por un lance del juego, que puso en duda la continuidad del lateral, que apretó los dientes y llegó hasta el minuto 72’ de partido con dolor en el tobillo, hasta que finalmente fue cambiado para que entrara Cristian Calderón.

El canterano del Guadalajara fue uno de los más criticados, sumado a su problema físico que tendrá poco tiempo para recuperarse, y que Gilberto Orozco Chiquete si regresa será para cubrir la baja por suspensión de Antonio Briseño, quien se perderá el partido vs Querétaro por acumular cinco tarjetas amarillas, todo está servido para que Cristian Calderón pueda regresar a la titularidad.

‘Chicote’ fue separado hace semanas por una indisciplina en la que se vio envuelto durante la concentración del partido vs. Toluca, y, sin embargo, fue reintegrado al equipo, después de pedir perdón mediante sus redes sociales, además de jugar en el último partido del Guadalajara, por lo que queda claro que todo está aclarado, y a pesar de sus constantes problemas fuera de la cancha, Veljko Paunović cuenta con él y el tema, en principio, parece solucionado.

Aunque la situación entre Cristian Calderón y la afición de Chivas es tensa, no está de más mencionar que desde el lateral izquierdo ha dado tres asistencias durante el Apertura 2023, que lo colocan como el mejor pasador a gol de todo el equipo. La calidad está ahí, al igual que los problemas extra canchas.

¿Cristian Calderón renovará su contrato con Chivas para el Clausura 2024?

Cristian Calderón durante un Clásico Tapatío (Imago 7)

Oficialmente el contrato de Cristian Calderón con el Guadalajara está por vencer el próximo 31 de diciembre de 2023, y todavía no se sabe nada de su futuro, después de que se informara que su renovación fue parada por los constantes problemas en los que se ve involucrado el jugador. Su futuro sigue en el aire y esperando definición.