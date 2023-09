Las Chivas de Guadalajara mandaron la protesta por alineación indebida de Mazatlán por haber incluido a su jugador Joaquín Esquivel en la lista de jugadores elegibles para el partido adelantando de la Jornada 11 por el Torneo Apertura 2023 que ganaron los sinaloenses en el Estadio Akron 3-1.

La situación con el mediocampista causó revuelo por haber tenido dos tarjetas amarillas en su paso por Necaxa que fue al inicio de la temporada y cuando emigró al conjunto Cañonero sumó otros tres cartones preventivos, por lo cual aparentemente no era elegible para estar entre los registrados para el juego contra el Rebaño Sagrado en el Gigante de Zapopan.

Al enterarse de lo que estaba ocurriendo con Esquivel durante el desarrollo del juego, donde los sinaloenses fueron mejores en todo momento, la directiva de Chivas decidió enviar la protesta cerca de la medianoche, sin embargo este miércoles por la mañana el periodista David Medrano reveló que no procederá la petición de los rojiblancos.

No procederá protesta de Chivas por alineación indebida de Mazatlán

“La Comisión Disciplinaria asumirá un error en el caso de José Joaquín Esquivel y no hay alienación indebida porque el futbolista no estaba castigado oficialmente. Un error de la Comisión Disciplinaria de no llevar el conteo de las tarjetas del futbolista perdiendo la cuenta en el cambio de club. Esquivel fue amonestado dos veces con Necaxa y solamente le contabilizaron las de Mazatlán, por eso le dieron a conocer al equipo que no estaba castigado”.

“En el caso de Guadalajara su inconformidad es porque el futbolista acumuló cinco tarjetas amarillas, las dos de Necaxa y las tres de Mazatlán, pero para que se consolide la alienación indebida debería estar castigado oficialmente y no lo estaba, por eso no procede, sin embargo la Comisión Disciplinaria aceptó que se equivocó gravemente. Error de liga bananera”, fue lo que comentó el comunicador en su cuenta de Twitter.