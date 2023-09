Chivas vs. América: ¡Atención Paunovic! Esta es la posible alineación de las Águilas

Chivas de Guadalajara se prepara para afrontar uno de los retos más exigentes de la fase regular del Torneo Apertura 2023, pues ahora enfrentará al América en una interesante edición del Clásico Joven.

El Rebaño Sagrado acumula dos derrotas de manera consecutiva y ahora busca reencontrarse con la mejor versión de su juego, sobre todo tras vencer a León en un amistoso que dejó sensaciones positivas.

Sin embargo, el partido no se presenta sencillo para los de Veljko Paunovic. Y es que además de todo lo que representa el Clásico Nacional, América cuenta con una nómina sumamente interesante.

Las Águilas contarán con algunos regresos importantes, como es el caso de Henry Martín. No obstante, todo parece indicar que el delantero no formará parte del once inicial del América.

En Rebaño Pasión te presentamos el posible once del América, un equipo de mucho cuidado al que Paunovic buscará vencer para recuperarse en la tabla general de posiciones de la Liga MX.

La posible alineación del América