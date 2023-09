“Ya estamos en modo guerra, aquí“. Vaya frase la que se aventó Veljko Paunovic, director técnico de las Chivas de Guadalajara, este viernes. El timonel rojiblanco inició así su intervención en la conferencia de prensa en el Estadio Azteca, previo a la edición 250 en la historia del Clásico Nacional. El serbio reveló un incidente ocurrido en el cierre de la preparación de los tapatíos y remató con esas palabras ante la impresión de toda la sala.

El entrenador del Rebaño Sagrado culminó este viernes la preparación de su plantel en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de la FMF en la capital. Los rojiblancos afrontan el partido más esperado en cada torneo: El Clásico de México, que se jugará el sábado 16 de septiembre. Chivas reta al América en el Estadio Azteca, un duelo correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2023. Será la edición 188 de esta legendaria rivalidad en el marco de la Liga MX.

Paunovic ofreció su opinión sobre disputar un Clásico Nacional justo después de la Fecha FIFA. Señaló que “trabajar en estas condiciones, no es una excusa para no dar lo mejor. Aprovechar el parón, reagrupar el plantel, potenciar a los individuos, jugadores que llevan esperando oportunidad. No es excusa, a nuestro rival también le pasa“.

El técnico de las Chivas prosiguió su intervención en el Coloso de Santa Ursula y agregó que “no nos paramos a pensar, ni a excusar; al contrario, trabajar. El equipo ha tenido un importante rendimiento en el partido contra León. Nos basamos en una evolución, no es un partido para confirmar un buen estado de fondo, mañana es una gran oportunidad. Será un gran partido y gran espectáculo“.

La “marca de guerra” de Veljko Paunovic en CDMX

Veljko Paunovic presentó así el vendaje que le generó un incidente en el CAR (IMAGO7)

Veljko Paunovic compareció la tarde este viernes a la sala de conferencias del Estadio Azteca ataviado con una gorra oficial y una cura en su frente. La escena acaparó la atención de los representantes de los medios presentes. El estratega rojiblanco, previo a su intervención, no perdió la ocasión para aclarar la duda y aclarar lo ocurrido. El serbio advirtió que “como pueden ver, esta mañana he tenido un percance después del entrenamiento del primer equipo“.

El entrenador del Guadalajara describió la escena que vivió en las instalaciones del CAR capitalino. Señaló que “jugando al futbol tenis, que es algo habitual que hacemos en el cuerpo técnico, he tenido un choque de cabezas y me he abierto un poquito. Así que, para que tengan en cuenta (señala el vendaje). Ya, porque ya estamos en modo guerra, aquí“. Así quedaron todos advertidos por el serbio en la Capital Rojiblanca.