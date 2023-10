Chivas vs. Atlas: Ronaldo Cisneros podría tener su última oportunidad con el Rebaño

Este sábado 7 de octubre, se llevará a cabo una nueva edición del Clásico Tapatío. En el Estadio Akron, Chivas recibirá al Atlas por la Jornada 12 del Apertura 2023. El Rebaño buscará abstraerse de una semana muy agitada para vencer a su máximo rival.

Todavía no hay certezas de cuál será la alineación de Chivas. La duda pasa por saber si Veljko Paunovic repetirá la línea de cinco defensores que montó en Toluca, con Alejandro Mayorga en lugar de Cristian Calderón, o bien dejará a Jesús Orozco como lateral para sumar un mediocampista o un atacante.

Con ese panorama, Ronaldo Cisneros es una de las opciones para compartir ataque junto a Ricardo Marín. El centrodelantero compite con Yael Padilla, pero podría tener algo de ventaja por tener más experiencia y por moverse en el área, una zona en la que Paunovic ya ha dicho que pretenden fortalecer.

Ronaldo Cisneros no ha podido gravitar en los últimos encuentros (Imago7)

Ya sea como titular o como suplente, Ronaldo Cisneros debe hacerlo bien ante Atlas. En las últimas semanas ha recibido varias oportunidades, pero no las aprovechó. El atacante no tiene la movilidad de Marín ni la habilidad de Padilla, por lo que debe centrarse en aprovechar sus oportunidades, algo que no ha podido hacer en los juegos más recientes.

Los números de Ronaldo Cisneros en el Apertura 2023

En lo que va de certamen, Ronaldo Cisneros ha dicho presente en siete encuentros. La eficacia de cara a portería no su fuerte, ya que en total el delantero contabiliza diez remates, pero sólo tres de ellos fueron a puerta y apenas uno, ante San Luis, terminó en gol.