Chivas vs. Tijuana: afición del Guadalajara generó locura al recibir a los jugadores

Chivas enfrenta esta noche a Tijuana con el objetivo de lograr su primera victoria en el Clausura 2024 de la Liga MX. Por otro lado, ayer por la noche el equipo llegó a la Frontera con un épico recibimiento de una afición que se ilusiona con el regreso de Javier Hernández al equipo.

El Rebaño Sagrado está de fiesta ya que el hijo pródigo vuelve al club de sus amores tras más de 14 años. Esto se da luego de que la directiva haya realizado una fuerte limpieza en el plantel tras un horrible y polémico Apertura 2023 en el que hubo indisciplinas y peleas con jugadores.

En medio del regreso de Javier Hernández, Chivas ve acción en la Liga MX debido a que enfrenta a Tijuana por la jornada tres del Clausura 2024. Es por esto que ayer por la noche Fernando Gago y sus 23 jugadores arribaron a la Frontera con el objetivo de lograr la primera victoria en el campeonato.

Allí se armó una verdadera fiesta debido a que fueron recibidos por cientos de fanáticos que no pararon de cantar por los elementos que se presentarán esta noche en el Estadio Caliente. Al grito de Chivas los fanáticos realizaron una fila para que todos los jugadores pasen hacia el hotel.

Cabe destacar que quien se llevó un gran recibimiento fue Fernando Gago ya que no pararon de apoyarlo mientras se dirigía al bus. A su vez, Cade Cowell y Jesús Chiquete Orozco se prestaron para tomarse una fotografía con varios aficionados.

¿Por qué no juega Chicharito Hernández?

Como se sabe, Chicharito Hernández es nuevo jugador de Chivas y será presentado en el día de mañana en el Estadio Akron. Por otro lado, no hay que olvidarse que el atacante no verá acción esta noche porque aún se recupera de una lesión ligamentaria y no estará acompañando a sus compañeros porque hoy viajará en un vuelo privado a Guadalajara.

¿Cómo formaría Chivas ante Tijuana?

Como decíamos, Chivas viene de caer ante Tigres por 1-0 en un partido muy parejo, por lo que Fernando Gago necesita recuperar al equipo tras dejar ir el invicto. Debido a esto el Rebaño Sagrado formaría con Raú Rangel en la portería, aunque afirman que Whalley vería acción; en defensa Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco Chiquete y Mateo Chávez; en el medio Fernando Beltrán, Fernando González, Érick Gutiérrez; y en el ata que Roberto Alvarado, José Juan Macías y Pável Pérez.