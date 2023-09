Este sábado 16 de septiembre, se llevará a cabo una nueva edición del Clásico Nacional entre América y las Chivas de Guadalajara. En el Estadio Azteca, el Rebaño buscará repetir lo hecho en el último enfrentamiento, cuando barrió a su rival en semifinales.

Veljko Paunovic parece tener todo resuelto con respecto al equipo que saldrá a la cancha para visitar al América. Por su parte, André Jardine llega con algunas dudas e incluso se vería obligado a una modificación de último momento.

Uno de los interrogantes en relación a la alineación americanista, pasa por Henry Martín. El delantero no ha estado disponible en los últimos partidos, pero ya entrenó a la par de sus compañeros y está a disposición para jugar el Clásico Nacional.

Henry Martín iría a la banca frente a Chivas (Imago7)

Sin embargo, André Jardine confirmó que su goleador no será titular: “Henry está apto para entrenar y jugar. No quiero dar información a Chivas, porque la variante de jugar con dos delanteros es importante usada en algunos momentos y no es bueno anticipar en una situación. Henry estará, no de inicio, pero estará en el partido”, manifestó el entrenador de las Águilas.

Chivas sufre ante Henry Martin

El delantero americanista, Henry Martin, tiene grandes números ante Chivas, a tal punto de que es una de sus víctimas preferidas junto al Atlético San Luis. En 19 enfrentamientos, le convirtió siete goles, además de tres asistencias.