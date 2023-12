Las Chivas de Guadalajara comienzan una nueva etapa, luego de un año en el que se estuvo muy cerca de lograr el título. La salida del serbio Veljko Paunovic dio paso al arribo de Fernando Gago, argentino de 37 años que viene de dirigir a Aldosivi de Mar de Plata y a Racing de Avellaneda. Conocido por Fernando Hierro, el flamante entrenador del Rebaño fue anunciado este miércoles.

Tras la presentación oficial del nuevo estratega, ahora la afición rojiblanca espera con ansiedad por la llegada de refuerzos para el Clausura 2024. El último torneo comprobó que la plantilla va corta de calidad y de profundidad, por lo que la directiva deberá traerle caras nuevas a Fernando Gago para que este pueda competir de la mejor manera durante su estadía en Verde Valle.

En ese sentido, se sabe que el ataque es una de las prioridades que tiene Chivas. Desde hace varios torneos, el Rebaño busca un goleador de jerarquía comprobada. Aunque tiene a Ricardo Marín y Armando González, se busca uno más para dar mayor competitividad a la plantilla. Chicharito Hernández y Guillermo Martínez son los principales apuntados hasta el momento.

Los dos que se irán de Chivas tras la llegada de Fernando Gago

Pese a la falta de opciones en esa zona del campo, Fernando Gago ya decidió que no contará con dos elementos rojiblancos, los cuales se irán proximamente de Verde Valle. Según informó el periodista Rodrigo Camacho, se trata de Ángel Zaldívar y Santiago Ormeño, quienes debían regresar de sus perspectivas cesiones, puesto que tienen contrato vigente con la institución.

Sin embargo, a ambos jugadores ya se les notificó que no entran en los planes de Gago, pues no son delanteros de su preferencia. Se estima que los dos volverán a ser cedidos. Zaldívar viene de una buena etapa en San Luis y podría seguir teniendo opciones en la Liga MX. Distinto es el caso de Ormeño, quien no rindió en Juárez y barajaría regresar al futbol de su país.

En el caso de Zaldívar, este tenía ciertas opciones de continuar en el Rebaño, al menos hasta que se definiera la llegada de nuevos elementos. Su buen paso por San Luis y el conocimiento que ya tiene de la institución le jugaban a favor, pero finalmente no continuara. Por el lado de Ormeño, era un secreto a voces que no tendría lugar y debería de marcharse a pesar de tener contrato vigente.

¿Llega Chicharito Hernández a Chivas para el Clausura 2024?

Mientras tanto, Chivas debe comenzar a apresurarse para conformar su plantilla de cara al Clausura 2024. Chicharito Hernández parece ser el que más cerca está de convertirse en refuerzo, puesto que los últimos reportes hablan de que ya está definida la forma en que se podría costear su salario. Sin embargo, este tiene también otras ofertas sobre la mesa. Por su parte, Guillermo Martínez podría terminar en los Pumas de la UNAM, equipo que tiene un fuerte interés en él.