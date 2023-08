Crecen los rumores de que Fernando Hierro fichó a un jugador que Veljko Paunovic no quería

En las últimas semanas ha habido cierta controversia en la portería de las Chivas de Guadalajara. Si bien Miguel Jiménez comenzó siendo el titular, luego Óscar Whalley tuvo su oportunidad ante Athletic Club y más tarde Tala Rangel lo hizo en la Leagues Cup.

No obstante, las actuaciones del Wacho Jiménez suelen reabrir el debate sobre quién debe ser el portero titular del Rebaño en este Apertura 2023. Es en ese sentido que también sorprende el fichaje de Óscar Whalley, pues es el único que no vio minutos oficiales y tampoco va al banco de suplentes.

Óscar Whalley fue uno de los refuerzos de Chivas para este semestre y llegó incluso con mucho tiempo de antelación, desde España y con buenas referencias. Esto hacía pensar que el exguardameta del Lugo llegaba para pelear por la titularidad, pero hasta el momento es sólo el tercer portero.

Whalley jugó ante Athletic Club pero todavía no vio minutos oficiales (Imago7)

Según el periodista Jesús Bernal, el hecho de que Whalley casi no vea minutos podría deberse a que se trató de un jugador que no fue pedido por Veljko Paunovic, sino que su fichaje corrió por cuenta de Fernando Hierro. Entre sus argumentos, destacan los pocos minutos y el hecho de que no sea ni convocado.

La explicación de Paunovic sobre Óscar Whalley

El entrenador rojiblanco ya avisó que dará minutos a Whalley en los amistosos de septiembre y octubre. Tiempo atrás, Paunovic explicó por qué no utilizaba al español: “Tuvimos una Pretemporada muy corta, no tuve tiempo para ver tanto a Óscar, tuvo pocas oportunidades, tuvo tiempo contra Bilbao y me mostró cosas buenas y crep que puede ayudar, pero también llevo más tiempo con Wacho y Tala y los conozco mejor. Entonces esto lo consideramos importante, lo que vamos a ver es cómo queremos hacer en los próximos meses y cómo se desarrolla el tema de la portería”, explicó.