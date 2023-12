En el Club Guadalajara saben que no hay marcha atrás y que en el Torneo Clausura 2024 hay muchas cuentas pendientes por saldar, por ello la intención de la dirigencia es analizar a consciencia lo que necesita la plantilla con el objetivo de cumplir con las expectativas de cara a una campaña donde no habrá margen de error.

El timonel Veljko Paunovic todavía no confirma su permanencia en el banquillo, pero parece cuestión de tiempo para que se haga oficial su continuidad, luego de sumar dos campañas al frente del Rebaño Sagrado donde consiguió clasificar de manera directa a la Fiesta Grande en el tercer lugar y en el quinto puesto, respectivamente.

Al respecto, la dirigencia comandada por Amaury Vergara tiene en mente que el serbio se mantenga como director técnico, debido a que desde que estaba Matías Almeyda en el banquillo no habían logrado clasificar a la Liguilla de manera consecutiva, además de que han roto récords de victorias en este 2023 de la mano del europeo.

Una vez que se haga oficial que sigue Paunovic, el siguiente paso es determinar la lista de bajas, ya que el primer elemento que está fuera de la institución es Hiram Mier, pues nunca entró en el gusto del estratega y por ende apenas vio actividad en un partido durante el Apertura 2023 frente a Querétaro y solamente alrededor de 10 minutos.

¿Cuándo empieza Chivas la Pretemporada para el Clausura 2024?

Los jugadores de Guadalajara reportaron el lunes para recibir indicaciones e iniciar con algunos días de descanso que se traducen en poco más de dos semanas: “Tras conocer el calendario de las siguientes semanas, el equipo rompió filas y a partir de hoy tendrá algunos días de descanso”.

Chivas retoma las actividades para la siguiente campaña hasta el 21 de diciembre. Foto: Imago7

“El Rebaño Sagrado reportará de regreso el 21 de diciembre para realizar los exámenes físicos y médicos habituales. El resto de la actividad correspondiente a la Pretemporada rojiblanca para el Clausura 2024 será informadas en los próximos días”, fue parte de lo que publicó el portal oficial de los rojiblancos.

Jugadores que ya no seguirán en Chivas para el 2024

Además de Hiram Mier, en el Rebaño buscarán acomodar a Jesús Sánchez a Alexis Vega en otro club y todavía no se define el futuro de Isaac Brizuela, quien termina contrato. No obstante, Cristian Calderón y Daniel Ríos también son jugadores que no están en los planes de la dirigencia comandada por Fernando Hierro.