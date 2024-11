La postura es clara y la confirmó el propio Matías Almeyda hace unos días al asegurar que es mentira que haya tenido cualquier tipo de acercamiento con la gente de Chivas para gestar un regreso al futbol mexicano; sin embargo, David Faitelson amplió la información.

El famoso comunicador reveló en su programa en MVS que habría tenido una breve conversación con el Pelado, en donde le dejó en claro que nadie del Guadalajara se ha acercado a buscarlo, por lo que ha preferido no hablar en entrevista para que no parezca que se está candidateando al banquillo rojiblanco.

“Intercambié algunos mensajes, tuve comunicación con él y me dijo que no quiere dar entrevistas porque cada vez que el Guadalajara no tiene entrenador, el aparecer él es como si estuviera candidateándose: ‘estoy muy contento en el AEK, pero ellos tienen mi teléfono y nadie me ha hablado’”, explicó el periodista.

Desde hace varias semanas se ha mencionado que alguien de la directiva del chiverío se habría acercado a entablar una conversación informal con el entorno del timonel argentino, versión que fue abrazada por millones de aficionados del Rebaño en todo el mundo.

Es por eso que el propio entrenador confirmó que no regresará a la escuadra rojiblanca por el simple hecho de que nadie lo ha buscado, además de que dejó en claro que si alguien quisiera contratarlo, sería canalizado de inmediato con la directiva del AEK Atenas, con quienes tiene contrato hasta el 2028.

¿Cuáles fueron los problemas que se suscitaron entre Amaury Vergara y Matías Almeyda?

Durante la recta final de la gestión del Pelado en el Guadalajara, los ánimos entre el argentino y el hijo de Jorge Vergara se habrían elevado debido a que el sudamericano apoyó a los futbolistas antes que a la directiva, lo que fue rompiendo drásticamente la relación entre ambos, sobre todo tras los reclamos de los futbolistas para los viajes a Estados Unidos y Canadá durante la Concachampions 2018 por la mala planificación.