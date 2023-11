La próxima semana Chivas vuelve a jugar la Liguilla cuando reciba a Pumas en la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2023. Por otro lado, a días de que se lleve adelante el partido, Julio González calienta el cruce con un mensaje al conjunto Rojiblanco que lo recibirá en el Estadio Akron.

A lo largo de todo el torneo el Rebaño Sagrado ha tenido una serie de altibajos a lo largo de todo el torneo tras haber sido líder previo a la Leagues Cup. Sin embargo, finalizó quinto en la tabla general de posiciones luego de haber perdido el último juego contra los Universitarios.

Por otra parte, la próxima semana, Chivas vuelve a enfrentar a Pumas por los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2023. Debido a esto, Julio González, portero Azul y Oro, mantuvo una entrevista con Fox Sports y habló del juego al marcar el objetivo que se trazan para el próximo jueves. A su vez, adivirtió al Rebaño Sagrado.

“El primer objetivo que teníamos como equipo era entrar en los seis primeros y lo logramos, y ahora estando en la Liguilla todos los equipos buscamos la octava, buscamos el campeonato y el enfoque es ese, ganar en Guadalajara y con eso dar el primer paso para avanzar en la serie”, expresó. Y agregó: “Sabemos que Chivas va a ver un rival muy fuerte”.

Julio González dejó recado a todo Chivas. (Foto: Imago7)

No hay que olvidarse que en la jornada 17, el Guadalajara le hizo partido a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario en especial en la segunda parte. Sin embargo, la defensa, en particular los centrales, sufrieron más de la cuenta para evitar que caigan los goles. A su vez, el Wacho Jiménez no termina de dar seguridad bajo los tres palos.

Habrían definido fecha para Chivas vs. Pumas

En la tarde de hoy, David Medrano informó que se habrían definido las fechas para los partidos de los Cuartos de Final de la Liguilla. Según el periodista de TV Azteca, Chivas enfrentará a Pumas el jueves 30 de noviembre y el tres de diciembre. A su vez, Jalisco TV informó que los Universitarios buscarán jugar por la noche.

Alexis Vega recibió un mensaje de Veljko Paunovic

Veljko Paunovic mantuvo diálogos con TUDN y dejó varias frases sobre la actualidad de Alexis Vega. “Alexis Vega está en una fase en la que las cosas necesitan venir de él. Yo observo, miro y doy un feedback. Pero tiene que venir de él“, señaló el timonel del Guadalajara.

Por otro lado, habló del penal que falló el atacante y afirmó que no tendrían que haber ejecutado el tiro. “En ese momento, sinceramente Alexis no estaba (…) no era el que tenía que ejecutar el penalti. Pero él lo pidió y cuando se me comunicó, yo pensé que había una valentía que había que respetar. Creo que es importante darle al jugador el respaldo y yo tomé ese riesgo”, explicó.