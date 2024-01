De titular a descartado: El jugador de Chivas que no fue ni a la banca para el duelo ante Tijuana

Este viernes 26 de enero, las Chivas de Guadalajara se enfrentan a los Xolos de Tijuana en condición de visitante, en un duelo correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2024 de la Liga MX. Después de un empate y una derrota en sus primeros dos compromisos, Fernando Gago buscará su primera victoria como entrenador rojiblanco.

El estratega argentino decidió no realizar modificaciones en relación a lo que fue el once inicial que enfrentó a Tigres UANL, en un encuentro donde el Rebaño dominó pero no pudo ser eficaz. Gago le dio la confianza a los mismos jugadores, pero donde sí realizó una modificación fue en el banquillo de relevos.

La semana pasada, el que se quedó fuera de la banca fue Armando González, delantero que había hecho su debut profesional en la primera jornada. Para este duelo ante los Xolos de Tijuana, Gago decidió enviar a la grada a Jesús Sánchez, quien había comenzado el certamen como titular, enfrentando a Santos Laguna.

“Chapo” Sánchez pierde terreno ante José Castillo

Aunque el experimentado Jesús Sánchez comenzó el torneo como titular, el defensor vio la tarjeta amarilla en la primera mitad de aquel juego y salió reemplazado en el descanso. Alan mozo ingresó en su lugar y a partir de allí, el “Chapo” parece haber perdido terreno.

El “Chapo” Sánchez viajó pero se quedó afuera de la banca (Imago7)

La llegada de José Castillo, quien fue el primer refuerzo rojiblanco para este semestre, parece restarle oportunidades al Chapo Sánchez, recordando que el defensor proveniente del Pachuca también puede ser utilizado como marcador central.

Aficionados de Chivas celebraron la ausencia del “Chapo” Sánchez. (Captura)

Castillo se perdió el primer juego y quizás por eso, Sánchez tuvo su oportunidad. Ya en la segunda jornada, frente a Tigres UANL, Alan Mozo recuperó la titularidad, pero tanto el reciente fichaje como el “Chapo” estuvieron en el banquillo, aunque sin ingresar.

Los suplentes de Chivas para enfrentar a Tijuana

Al márgen del once titular que determinó Gago, el Rebaño cuenta con algunas opciones interesantes en el banquillo de suplentes. Óscar Whalley, Antonio Briseño, José Castillo, Ruben González, Eduardo Torres, Yael Padilla, Gael García, Cade Cowell, Ronaldo Cisneros y Armando González son las alternativas que tiene el conjunto rojiblanco.