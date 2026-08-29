El cancerbero del Guadalajara demostró su valía con una intervención que pudo cambiar el rumbo del partido en el Estadio Hidalgo.

Chivas y Pachuca protagonizaron un partido de poder a poder, en donde los Tuzos fueron de menos a más en la cancha del Estadio Hidalgo, poniendo el predicamentos a la zaga rojiblanca, en donde la más clara fue contenida por el portero Raúl Rangel.

Los hidalguenses adelantaron líneas y fueron replegando al conjunto del Guadalajara, en donde la jugada más peligrosa llegó con un centro desde la pradera izquierda, en donde Salomón Rondón se elevó y remató de cabeza buscando el ángulo.

Sin embargo, el Tala Rangel hizo un breve recorrido y se lanzó para desviar la trayectoria de la pelota, sacándola del ángulo de forma espectacular, en donde inclusive se lastimó en la caída, pero cumplió con su objetivo de evitar la caída de su marco.

¿Cuándo se jugará el Atlético de San Luis vs. Chivas?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 volverá a ser en calidad de visitante cuando se enfrente en el Estadio Libertad Financiera al conjunto potosino, duelo que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de septiembre en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.