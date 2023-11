Chivas vuelve a ver acción este sábado cuando enfrente a Cruz Azul por la jornada 16 del Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, previo al juego contra la Máquina, Isaac Brizuela habló del momento que vivió en el Rebaño Sagrado cuando Veljko Paunovic lo cepilló del equipo. A su vez, señaló que nunca pensó en cambiar de equipo.

La actualidad que vive el extremo de Rojiblanco es muy buena porque se colocó como uno de los grandes referentes que tiene el equipo en el ataque, junto al Piojo Alvarado y Ricardo Marín. A su vez, ante Atlas fue una de las grandes figuras al volver loca la defensa Rojinegra y así romper ante ellos una racha de seis juego sin victorias.

Por otro lado, previo a esto, el Cone Brizuela sufrió mucho en el inicio de temporada ya que no fue citado a varios partidos de Chivas y llegó a estar trabajando con la Sub-23 en Verde Valle. A esto, se le suma que varios reportes indicaban que tenía todo arreglado para irse del Guadalajara.

Debido a esto, el atacante le afrimó a Claro Sport que la pasó mal cuando no fue considerado por Veljko Paunovic. “Fue difícil. Si te dijera que no, obviamente estaría mintiendo porque era algo nuevo para mí. No me había pasado en mi carrera que no tuviera participación o más bien que no fuera citado en algunos partidos. Y sí, fue algo que me pegó, era algo raro para mí, que no me sentía cómodo viendo a mis compañeros en televisión”, comentó.

Isaac Brizuela habló del mal momento que vivió en el inicio del Apertura 2023. (Foto: Imago 7)

Y agregó: “Me sentí desesperado a veces, de estar yo en casa, viendo a mis compañeros y obviamente quería estar con ellos para ayudarlos o alentarlos, pero lo supe superar. Mi familia me ayudó bastante. Mis seres queridos que están cerca de mí me ayudan, mis compañeros también en los entrenamientos que me trataban de alentar y pues ,fue una etapa algo complicada, pero gracias a Dios salí adelante”.

Encuesta ¿Crees que el Cone Brizuela deber ser siempre titular en Chivas? ¿Crees que el Cone Brizuela deber ser siempre titular en Chivas? Sí No YA VOTARON 9 PERSONAS

¿El Cone Brizuela se quería ir de Chivas?

Por otra parte, en la misma charla, el atacante del Rebaño Sagrado descartó que en algún momento haya querido irse. “En mi cabeza nunca pasó el dejar a Chivas porque es algo que he dicho muchas veces”, comenzó el futbolista del Guadalajara.

Y añadió que “Me encantaría estar aquí mucho tiempo, retirarme aquí después de muchos años. Eso no fue un tema que tuve que discutir con nadie porque ni siquiera la directiva me dijo que si quería salir o algo, entonces por ese lado también estaba algo tranquilo porque sabía que si no me hablaban era pues a lo mejor un tema de rendimiento que no me veían a lo mejor en mi nivel y simplemente trabajé y eso fue lo que me hizo salir adelante”.