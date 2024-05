Menos mal que no venía dolido, ni era una revancha. El español Alvaro Fidalgo lo negó todo el tiempo, después que América consiguió sellar el pase a la Gran Final de la Liga MX. Esto, después de dejar en el camino a las Chivas de Guadalajara en el Clásico Nacional de la Liguilla del Torneo Clausura 2024. El mediocampista tiró un dardo al Rebaño Sagrado que confirmó que sí tomó revancha y estaba muy dolido.

El volante de las Águilas platicó con la prensa en la zona mixta del Estadio Azteca y se agrandó tras avanzar a la Final. Fidalgo se confesó “muy felices por estar en otra final“. Refirió que la serie con los tapatíos en la Semifinal fueron: “Partidos muy sufridos y al final, creo que mucho huevos del equipo. Vamos por el bicampeonato y estamos muy felices“.

Fidalgo al ser consultado por el significado del triunfo sobre el acérrimo rival, Guadalajara, lo negó todo, pero lo confirmó más adelante. El español señaló que “lo siento si molesta lo que voy a decir, pero para mi no es revancha. Yo aquí estoy para ganar títulos y esas son las revanchas, ganar títulos y nada más“.

El español agregó que “ganar partidos y eliminatorias al final no queda. Lo que quedan son los títulos y lo que quiero es ganar la semana que viene. Esa es mi revancha personal y la revancha de todos“. Así, no perdió ocasión para confirmar su venganza y que sí estaba dolido tras advertir al Guadalajara. Indicó que “era una obligación pasar para nosotros, es la diferencia que hay con ellos (Chivas) y nada, pues felices por estar en otra final“. Menos mal no era revancha tras esa dolida afirmación.

El análisis de Alvaro Fidalgo sobre la Semifinal con Chivas

El mediocampista reconoció ante los medios en el Estadio Azteca, que “yo entiendo que pueda haber dudas, a veces, en estos partidos de Liguilla. Porque al final, el equipo es verdad que hubo ciertos momentos que no mostró su mejor futbol, no mostró el América que veníamos siendo y todo eso, pero al final hay momentos y momentos. Cuando a lo mejor no puedes hacer tu mejor futbol, cuando no estas tan fino, en momentos de desgaste físico y mental, pues hay que jugar de otra manera y hoy es un día de esos. Hoy es un día que al final le metimos, defendimos increíble y cuando tuvimos la oportunidad, Isra (Reyes) la clavó y listo“.

El mensaje de Fidalgo a la afición de América

Alvaro Fidalgo refirió a los medios que “nosotros aquí estamos para ganar títulos. Se habló mucho estas semanas del equipo, de mil cosas. Un poco más de respeto al club más grande del país y vamos por otra final a muerte, 180 minutos o lo que venga. La conexión con la afición, se que es normal que generáramos dudas en algunos aspectos, pero la afición en el Azteca no dudó el día de hoy y así espero esa conexión para la final“.