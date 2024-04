Por las Chivas de Guadalajara han pasado varios jugadores y entrenadores que dejaron su nombre grabado por distintas razones, no siempre por haber ganado campeonatos o algún partido importante, también existen esas historias peculiares que cuando salen a la luz generan todo tipo de comentarios.

Y este es el caso de Daniel Guzmán, quien en el 2002 pidió la oportunidad de ser el técnico del Rebaño Sagrado al presiente de la entonces Promotora que tenía a su cargo el Club Guadalajara, Salvador Martínez Garza y a los 35 años recibió la oportunidad, pero no fue tan fácil obtenerla.

Fue en el podcast La Capitana, que conduce la esposa de Andrés Guardado, donde el Travieso, quien fue jugador de Chivas de 1994 a 1996, relató cómo es que le dieron las riendas del equipo más importante del futbol mexicano, meses antes de que Jorge Vergara comprara al equipo, quien después lo despidió.

Daniel Guzmán, el técnico que llegó a Chivas sin cobrar

“En ese tiempo, Don Salvador Martínez Garza, no teníamos una relación buena, entre comillas, porque yo todavía los quiero, a los hijos nos juntamos a comer, con otra aceitera (son dueños). Voy, le tocó la puerta y a la cámara (de la oficina) le digo no me voy a ir de aquí si no hablo con usted Don Salvador. Me aventé una hora porque no me abría. Me abre la secretaría y me dice pásale. ‘Don Salvador, déjeme pagarle lo mucho que usted me dio, no le voy a cobrar, déjeme ser técnico de Chivas’”.

Daniel Guzmán como entrenador de Chivas en 2022. Foto: Imago

“Me pusieron psicólogos porque tenía 35 años. Chivas, el monstruo y Don Salvador me dio oportunidad de dirigir a Guadalajara. Y dirigiendo a mis amigos, Ramón Ramírez, Oswaldo Sánchez. Los cité en un restaurante y les dije ‘el siguiente entrenador de Chivas soy yo o te alineas, en la cancha soy tu entrenador y después somos amigos, o te vas’, entonces son tuve problemas”.

“Llega Jorge Vergara, yo tenía contrato por un año y me despide a los seis meses. Tuve una comida con él, en paz descanse y le agradecí porque él me corrió y me hice mejor entrenador que nunca en el año 2002, ya llevo 22 años como entrenador gracias a que Don Jorge me corrió, yo quería quedarme en Chivas, tenía contrato y me despide”, fue parte de lo que relató Guzmán Castañeda sobre su pasado rojiblanco.