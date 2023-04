El técnico de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunović trabajará esta semana apuntalando a su defensiva que ha cometido varios errores garrafales en los tres duelos donde no han logrado ganar, por ello las posibilidades para los elementos de la banca se incrementan en busca de un lugar hacia el final de la campaña donde tratarán de meterse a la Liguilla de manera directa en caso de que terminen entre los cuatro primeros.

En el Rebaño Sagrado ya no hay tiempo para lamentaciones sobre lo que han dejado de hacer, pues el sábado anterior en el Clásico Tapatío no pudieron mantener una ventaja de dos anotaciones en la primera mitad y en el segundo lapso cuando se volvieron a poner al frente en el marcador, los problemas en la zaga no fueron problema para que el Atlas emparejara las acciones casi de manera inmediata, por ello el estratega serbio sabe que hay mucho por mejorar.

En este sentido, en la segunda mitad ingresó a la cancha Antonio Briseño, quien en torneos anteriores demostró el buen trabajo que hizo marcando a Julián Quiñones y no luce nada descabellado que para el cierre de este certamen le otorgue una oportunidad en la titularidad para acompañar a Gilberto Sepúlveda o Gilberto Orozco, ya que ambos defensores centrales han venido a menos en la campaña y cualquiera podría dejarle su lugar al Pollo.

Previo al duelo contra los Rojingeros, el propio Paunovic elogió el buen juego aéreo de Briseño, quien en la presente campaña tampoco ha tenido mucha actividad al sumar únicamente 116 minutos, pero es una realidad que hoy más que nunca Chivas lo necesita para darle un revulsivo al trabajo en la última línea donde el guardameta Miguel Jiménez tampoco ha sido ese guardián bajo los tres postres que requiere el equipo más importante del futbol mexicano.

El Pollo apenas suma 116 minutos en la campaña. Foto: Imago7/ Sandra Bautista

Chivas vs. Necaxa: ¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido de la Fecha 14?

Tras el emocionante empate en el Clásico Tapatío contra el Atlas, el Guadalajara contará con una semana de trabajo completa para poder preparar su próximo encuentro contra el Necaxa, rival al que enfrentarán el próximo sábado 8 de abril en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

