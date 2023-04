El sábado anterior en el Clásico Tapatío, Claudio Arzeno, el auxiliar del entrenador, Veljko Paunović se le fue con todo al silbante César Ramos por una serie de marcaciones sobre las Chivas de Guadalajara que no le parecieron, pero en medio de los reclamos también le dio un pequeño empujón que seguramente le saldrá muy caro porque la Comisión Disciplinaria ya analiza el castigo.

El argentino funge como el principal auxiliar de Paunović porque antes de llegar al Rebaño Sagrado ya tenía conocimiento del futbol mexicano al haber trabajado con Diego Alonso en Pachuca y Monterrey, lo cual le da un punto de vista más amplio de la Liga MX, por ello será una baja sensible en cuanto a los comentarios que pueda arrojar al panorama del timonel serbio durante los partidos, pero la realidad es que Arzeno perdió la cabeza y lo podría pagar más caro de lo que parece.

De acuerdo a reportes del periodista David Medrano, Arzeno no solo empujó al árbitro Ramos Palzuelos, también lo insultó de manera recurrente, con lo cual se conocerá el breve su sanción que no será menor a dos partidos, además de que al interior de Chivas seguramente también recibirá una llamada de atención porque son actitudes que no comulgan con los valores de la institución rojiblanca.

“Cuando terminó el primer tiempo del Clásico Tapatío, el asistente técnico de Chivas, Claudio Arzeno, fue a encarar al árbitro César Ramos Palazuelos, y de acuerdo a la cédula arbitral el argentino le dijo: ‘Eres un payaso, la concha de tu madre’ y posteriormente le pegó un empujón al silbante, lo cual consta en el informe arbitral, motivo por el cual le espera un castigo fuerte al auxiliar”, fue parte de lo que publicó el comunicador en el diario Récord.

Chivas vs. Necaxa: ¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido de la Fecha 14?

Tras el emocionante empate en el Clásico Tapatío contra el Atlas, el Guadalajara contará con una semana de trabajo completa para poder preparar su próximo encuentro contra el Necaxa, rival al que enfrentarán el próximo sábado 8 de abril en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

