Chivas de Guadalajara inició esta nueva semana con la preparación de la parte final del calendario tras salir de los clásicos del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más destacadas en el entorno rojiblanco para hoy.

El Rebaño Sagrado, encabezado por el director técnico Veljko Paunovic, trabajará esta semana en las instalaciones de Verde Valle, para afinar todos los detalles de la convocatoria para su próxima presentación: frente a Necaxa en el Estado Akron, donde buscará un urgido triunfo.

Chivas se olvida de estos jugadores

Los rojiblancos han tenido varios jugadores que se han quedado con las ganas de tener actividad en el Torneo Clausura 2023 ante la conformación de la alineación por parte del estratega Veljko Paunović, pues jugadores que en la campaña pasada eran titulares como Luis Olivas, hoy no suman un solo minuto en la campaña, mientras que Hiram Mier apenas ha jugado 113 minutos y la joya tapatía, Sebastián Pérez Bouquet tiene 50 minutos con el primer equipo. Pero no se ve para cuándo sean considerados en los duelos que restan de la campaña.

Pérez Bouquet y Olivas están borrados por completo. Foto: Imago7/Miguel García

Las preocupaciones de Paunovic en Chivas

El timonel rojiblanco no ha encontrado la solvencia defensiva que se requiere en los últimos partidos del Clausura 2023, donde Gilberto Sepúlveda y Gilberto Orozco han cometido varios errores que les han costado muy caro a Guadalajara en los tres encuentros donde no han obtenido la victoria, pues suman dos derrotas contra Puebla y América, así como un empate con Atlas. Por ello, las fallas del arquero Miguel Jiménez no son la única preocupación del timonel serbio que trabajará esta semana afinando la seguridad de su zaga.

Miguel Jiménez no es la única preocupación de Pauno. Foto: Imago7/Sandra Bautista

Fuerte castigo para Arzeno

Claudio Arzeno, auxiliar del técnico Veljko Paunović en Chivas perdió la cabeza en el Clásico Tapatío contra el silbante César Ramos, al agredirlo no solo de manera verbal, sino también con un empujón que fue reportado en la cédula, por lo que se espera una fuerte sanción para el argentino, quien es la mano derecha del serbio en el banquillo y ahora prescindirá de sus servicios varios partidos: “Eres un payaso, la concha de tu madre y posteriormente le pegó un empujón al silbante”, fue lo que publicó el periodista David Medrano en el diario Récord.

Arzeno también podría recibir castigo de Chivas. (Foto: Alfredo Moya/JAM MEDIA)

