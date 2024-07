El Guadalajara lo retuvo en el plantel en caso de una eventual emergencia, pero la verdad es que no lo tienen contemplado.

El mercado de fichajes sigue siendo un dolor de cabeza para la directiva de Chivas encabezada por Amaury Vergara, no solamente por el escaso presupuesto para contratar refuerzos, sino también para encontrarle acomodo a los jugadores con los que no cuenta Fernando Gago.

Durante las últimas semanas, la directiva rojiblanca logró encontrarle acomodo a varios elementos como José Juan Macías, Ronaldo Cisneros y Eduardo Torres; sin embargo, hay otros elementos que son más complicados de ubicar en otras instituciones.

Uno que ya se sabía que no entraba en planes y que se le sigue buscando equipo para que continúe su carrera, además de librarse de su salario, es el mediocampista Sergio Flores que no convenció en Mazatlán y regresó al redil, en donde entrena, pero no es contemplado por el estratega argentino.

Sin embargo, el elemento que ya está registrado con el primer equipo, pero que la directiva estaría tratando de acomodar en otra institución es el defensor Luis Olivas, quien está en el redil en caso de emergencia de que se concrete la salida de Jesús Orozco Chiquete.

“En el caso de Luis Olivas está registrado con el primer equipo, pero le están buscando plantel. Por ejemplo en el caso de Sergio Flores, no está registrado con el primer equipo, pero Olivas, sí. No sé si para cubrirse de alguna situación que pudiera salirles al final, porque el tema de Jesús Orozco Chiquete no lo enterraría”, reveló el reportero de TV Azteca, Alejandro Ramírez, en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Querétaro contra Chivas?

Tras un pésimo arranque de torneo del Guadalajara, el Rebaño visitará a los Gallos Blancos como parte de la jornada 3 del Apertura 2024, duelo que se disputará el próximo martes 16 de julio en el Estadio Corregidora en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.