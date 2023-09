Álvaro Fidalgo fue un protagonista crucial en la última edición del Clásico Nacional. El mediocampista español se fue expulsado y a partir de allí, Chivas tomó coraje para ir por la remontada en el Estadio Azteca, la cual logró para meterse en la Final del Clausura 2023.

En diálogo con RusoZamolgyni, Fidalgo confesó que llegó al límite de sus condiciones físicas para ese encuentro: “Fíjate como son las cosas, ese día jugué muy tocado. No había podido jugar en la ida, para la vuelta estuvimos hasta el último momento. Recuerdo una charla que tuve con el Tano (Ortíz) el mismo día del partido, me dijo ‘¿Cómo estás?’, le dijo ‘bien, bien, voy pa’dentro’.

Asimismo, Fidalgo aceptó que en un momento vieron ganada la eliminatoria ante el Rebaño: “La verdad es que nos veíamos dentro, la sensanción en el campo era que Chivas estaba muerto y era la realidad, antes de mi expulsión, por eso siento que fue tan determinante la expulsión”, se sinceró.

Así vivió la Final entre Chivas y Tigres UANL

Por otro lado, a raíz de su error, Fidalgo estuvo muy preocupado por si Chivas se consagraba campeón de ese certamen: “Hasta que no ganó Tigres la Final ni dormí, no quería ver el partido, no quería ver futbol. Cuando veo que Guido mete el gol, mi novia me quería matar, eran las 7 de la mañana en España y yo estaba saltando, lo celebré, es la realidad”, detalló el mediocampista de las Águilas.

El recuerdo de su expulsión ante Chivas

Fidalgo se fue expulsado ante Chivas y a partir de allí el Rebaño gestó su remontada (Imago7)

“Es un error que puede tener cualquier jugador, se podía evitar, lo que pasa es que fui muy fuerte la pelota, pensé que llegaba, te juro que he visto el video en cámara lenta y el ‘Nene’ Beltrán mete la pierna hacia adentro y esos días, te juró llegar a casa, me derrumbaba, me duró un tiempo”.