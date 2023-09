Todas las miradas del futbol mexicano apuntan hacia el duelo que protagonizarán este sábado el Club América y las Chivas de Guadalajara. El Estadio Azteca será testigo de una nueva edición del Clásico Nacional.

Además del Día de Medios organizado por la Liga MX, se lleva a cabo una campaña para transmitir el fair play. Por eso, Fernando Beltrán y Alejandro Zendejas participaron de una entrevista en conjunto.

Sobre el cierre de la charla, a Zendejas le preguntaron por el resultado del Clásico Nacional: “Un 2-0, ganabmos obvio con goles de Diego (Valdés) y Julián (Quiñones). Y por ahí la Bomba, eh, ojo al 3-0”, dijo refiriéndose a un posible tercer gol de Henry Martín.

Cuando le llegó el turno al Nene Beltrán, el mediocampista de Chivas sólo respondió “Ganamos”, sin especificar quienes marcarían los goles. Allí Zendejas, entre risas, le preguntó: “¿No confías en tu compañeros o qué?”.

La respuesta del Nene Beltrán a Zendejas

Algo incómodo ante la pregunta de su próximo rival, Fernando Beltrán fue convicente al responderle a Zendejas: “Yo no tengo por qué hablar, no me gusta ser así”. Eso sí: el Nene reafirmó que el Rebaño se quedaría con el triunfo.