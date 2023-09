A sus 25 años, Fernando Beltrán se ha convertido en uno de los referentes de las Chivas de Guadalajara, donde debutó en el año 2017. El Nene es uno de los jugadores más valorados por la afición por su constante entrega.

Al mismo tiempo, los rendimientos del Nene Beltrán le han valido varias convocatorias para representar a la Selección Mexicana. Mientras tanto, en la actualidad, el mediocampista es un indiscutido pilar para el entrenador Veljko Paunovic.

Sin embargo, el futbol tiene sus cosas y la historia de Fernando Beltrán bien pudo haber sido diferente. Y es que el Nene, en su momento, fue a golpear las puertas del América para ingresar en sus Fuerzas Básicas, aunque recibió una contunente respuesta.

El festejo de Nene Beltrán cuando Chivas eliminó al América en el Estadio Azteca (Imago7)

Tiempo atrás, en una rueda de prensa, Nene Beltrán detalló aquel momento: “Yo fui, pero me corrieron. No quiero tocar ese tema, no quiero hablar de eso. Lo doy por muerto. Fui a probarme y me corrieron… me dijeron que era muy malo”, sintetizó.

Aún espera por su primer gol ante las Águilas

A pesar de que se ha enfrentado al América en un total de 12 oportunidades, Fernando Beltrán todavía no ha podido tomarse revancha por haber sido rechazado. El Nene nunca le pudo marcar a las Águilas, contra las que ganó tres encuentros, empató tres y perdió seis.